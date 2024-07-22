عملية طعن قرب مستوطنة سديروت في غلاف غزة

وطنا اليوم:أكدت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إصابة شخصين في عملية طعن على مدخل نتيف هعسراه قرب مستوطنة سديروت بغلاف غزة، دون إضافة معلومات أخرى عن هويات المنفذ والمصابين.

وقالت أنّ الأميركي منفذ عملية الطعن في مستوطنة “نتيف هعسراه” وصل للمكان وبدأ يصرخ بأن هنالك مجازر في غزة، وتقتلون المدنيين وحاول طعن عدد من الجنود المتواجدين عند مدخل المستوطنة.

وأضافت أن المهاجم يحمل الجنسية الأميركية، وليس واضحا إن كان يحمل جنسية أخرى.

من جهتها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على منفذ العملية “وجرحته بشدة”، في حين يبحث الجيش ما إذا كان المنفذ قد تسلل من قطاع غزة.