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بيان هام صادر عن أعضاء حزب إرادة في لواء_الطيبة

22 يوليو 2024
بيان هام صادر عن أعضاء حزب إرادة في لواء_الطيبة

وطنا اليوم_ أصدر أعضاء حزب_إرادة في لواء الطيبة بياناً هاماً ضد الشائعات والهجمات التي تحاول التأثير على سمعة الحزب الطيبة. وجاء في البيان ما يلي:

 

نحن أبناء عائلة حزب إرادة في لواء الطيبة نؤكد ولاءنا المطلق لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله ورعاه، وندعم رؤيته الحكيمة في تحديث المنظومة السياسية في الأردن والسعي نحو الإصلاح السياسي. هذه الرؤية تعكس حكمة جلالته ونظرته المتقدمة نحو تعزيز المشاركة الشبابية في الحياة السياسية والانتماء للأحزاب.

 

كما نؤمن بأن الرؤية الملكية للحياة الحزبية تعتمد على تشكيل الأحزاب الوطنية التي تتبنى قضايا المجتمع وتعمل على تمكين الشباب والمرأة من المشاركة الفاعلة في خدمة الوطن. ونحن في لواء الطيبة، شباب حزب إرادة، نستنكر كل الشائعات والهجمات التي تستهدف حزبنا، ونؤكد استعدادنا لمواجهتها والتصدي لها بكل قوة.

 

نرى أن التحديات التي نواجهها هي فرص لتعزيز تماسكنا وقوتنا. سنبقى دائماً على قلب رجلٍ واحد، متمسكين ومترابطين. كما نؤكد أن الأمين العام لحزب إرادة، نضال بطاينة (أبو فيصل)، هو مثال للعمل الدؤوب وقريب جداً من جميع الأعضاء، ونقدر جهوده الكبيرة وقيادة الحزب التي تعمل ليلاً ونهاراً لرفعة حزبنا وبلدنا الأردن الحبيب.

 

حمى الله الوطن والقائد المفدى وشعب الأردن العزيز من كل مكروه. عاش الأردن بلداً عزيزاً شامخاً في قلوب الأوفياء. حفظ الله شباب حزب إرادة من كل سوء ومغرض وحاقد.

 

شباب لواء الطيبة


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