بيان هام صادر عن أعضاء حزب إرادة في لواء_الرمثا وسهل حوران

وطنا اليوم_

بسم الله الرحمن الرحيم

نحن منتسبي حزب إرادة في لواء الرمثا وسهل حوران نتقدم بالشكر أولاً لله سبحانه وتعالى، ومن ثم إلى قائد الوطن الفذ، جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله ورعاه، على دعمه المستمر للمسيرة الحزبية. لقد وجدنا في حزب إرادة، بقيادة الأمين العام معالي نضال بطاينة، الأمل والطموح الذي كنا نفتقده في الأحزاب الأخرى.

إن حزب إرادة، حزب الشعب الذي ولد من رحم المجتمع ليعبر عن هموم الوطن والمواطن، هو نموذج للحزب الوطني القريب من الجميع. وقد أثبت الحزب، بقيادة معالي نضال بطاينة، قدرته على مواجهة التحديات رغم الأمواج العاصفة التي تحاول تعطيل مسيرته. ونحن، بفضل الله، مستمرون بثبات وقوة في طريقنا.

ندرك أن النجاح يواجه دائماً أعداءً ومخططات لإحباطه، لكننا عازمون على المضي قدماً. بفضل همة جميع منتسبي حزب إرادة والقيادة الحكيمة لمعالي نضال بطاينة، سنواصل العمل بجد وإخلاص لتحقيق العدالة وإيجاد الحلول لقضايا الوطن والمواطن.

حمى الله الوطن وقائدنا المفدى، وعاش الأردن عزيزاً شامخاً في قلوب الأوفياء. سنظل، بإذن الله، قوةً موحدةً تساهم في بناء مستقبل أفضل لوطننا الحبيب.

مكتب حزب إرادة في لواء الرمثا وسهل حوران