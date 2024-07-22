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جورج وسوف ووائل كفوري يجتمعان في حفل بالأردن

22 يوليو 2024
جورج وسوف ووائل كفوري يجتمعان في حفل بالأردن

وطنا اليوم:يحيي الفنان جورج وسوف حفلاً غنائيًا بالأردن يوم 16 آب المقبل، ويشاركه في نفس الحفل النجم اللبناني وائل كفوري.
ومن المقرر أن يتراقص الجمهور في الحفل على عدة اغاني بينها ( الثقيل ثقيل، كلام الناس، مين حبيبي أنا ، سلف ودين ، بتكلم عليا ، وشيء غريب وغيرها .
ونشرت الشركة المنظمة للحفل البوستر الرسمي للحفل عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وكتبت: « نقدم أقوى حفلات الصيف مع سلطان الطرب وملك الرومانسية، يوم 16 آب في عمان


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