جورج وسوف ووائل كفوري يجتمعان في حفل بالأردن

وطنا اليوم:يحيي الفنان جورج وسوف حفلاً غنائيًا بالأردن يوم 16 آب المقبل، ويشاركه في نفس الحفل النجم اللبناني وائل كفوري.

ومن المقرر أن يتراقص الجمهور في الحفل على عدة اغاني بينها ( الثقيل ثقيل، كلام الناس، مين حبيبي أنا ، سلف ودين ، بتكلم عليا ، وشيء غريب وغيرها .

ونشرت الشركة المنظمة للحفل البوستر الرسمي للحفل عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وكتبت: « نقدم أقوى حفلات الصيف مع سلطان الطرب وملك الرومانسية، يوم 16 آب في عمان