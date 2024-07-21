امين عام حزب إرادة…واثقون من نزاهة القضاء وحزبنا شفاف ونزيه

وطنا اليوم- وجه الأمين العام لحزب إرادة نضال البطاينة الرسالة التالية لإعضاء الحزب على قنوات التواصل الداخلي :

“اليوم تم نظر الدعوى من قبل الادعاء العام، ومتوقع أنه سيكون غدا الإثنين قرار الإدعاء العام اما بحفظ الدعوى او (لا سمح الله) تحويلها إلى المحكمة وبجميع الأحوال، متأكد وعلى يقين بأن القضاء سينصفنا لاننا شرفاء بوصلتنا الوطن والعمل المؤسسي الجاد ولم نرتكب اي خطأ قانوني ولا حتى مهني ، وإنني كلي تفاؤل يقترب لليقين بحفظ الدعوى لأنه لا يوجد قضية اصلا ولأن حزبكم نقي مثلكم ، وكذلك ثقة مني بالقضاء الأردني العادل.

وعليه، وفي حال حفظت الدعوى سيتم عقد المؤتمر الصحفي لإعلان اسماء مرشحينا على القائمة الحزبية يوم بعد غد الثلاثاء لنظهر أمام المواطن انقياء كما نحن لا تعترينا اي غبار ولكي يبقى فخركم بحزبكم بمشيئة الله.

نعاهدكم على النزاهة والشفافية كما بدأنا وسنبقى.

الأمين العام”