ضبط سائق باص كوستر يدخن الأرجيلة أثناء القيادة

وطنا اليوم:تعاملت إدارة الدوريات الخارجية مع مجموعة من المخالفات أبرزها ضبط سائق مركبة عمومي ” باص كوستر” على طريق معان الزرقاء أثناء قيامه بتدخين الأرجيلة أثناء القيادة وتحميل ركاب زيادة عن الحد المقرر ( 9 ركاب ) حيث تم إجراء المقتضى القانوني بحق السائق من قبل الدورية المتواجدة في الموقع، بحسب التقرير اليومي لحالة الطرق.

وقال مندوب إدارة الدوريات الخارجية إنه ومنذ ساعات صباح الأحد الباكر تم توزيع الدوريات على كافة الطرق الخارجية وخاصة التي تربط بين المحافظات لرفع أي معيقات والمحافظة على انسيابية الحركة المرورية مع بدايات الدوام الرسمي لما تشهده هذه الطرق من حركة نشطة.

من جانبه قال ضابط عمليات إدارة السير إنه تم التعامل خلال الفترة الصباحية مع عدد من المعوقات وتم التعامل معها من خلال مجموعات إدارة السير ، من أبرزها التعامل مع تعطل مركبة شحن عند شارع الاستقلال أسفل جسر المشاة أمام الاستقلال مول ، باتجاه جسر الظاهر، كما تم التعامل مع تعطل مركبة عند جسر القصور للسير القادم من جهة دوار الداخلية باتجاه المربط ، وتم إجراء اللازم ورفع المركبات عن الشارع العام.

ودعا السائقين إلى الالتزام بقواعد القيادة الآمنة وتفقد الجاهزية الفنية للمركبة و تفقد سائل التبريد والزيوت و تفقد ضغط الهواء في الإطارات ، قبل الانطلاق إلى وجهاتهم المختلفة لتجنب تعطلها في ظل ما تشهده المملكة من ارتفاع في درجات الحرارة.

ودعا مندوبا إدارتي السير والدوريات الخارجية السائقين إلى الالتزام بقواعد وأولويات المرور والابتعاد عن المخالفات الخطرة كالتتابع القريب، والانشغال بمشتتات الانتباه كالهاتف النقال للمحافظة على انسيابية حركة السير و المحافظة على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

كما دعا الى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة إلى ذلك مؤكدين الجاهزية التامة لتقديم المساعدة لمحتاجيها على مدار الساعة.