بنك ABC في الأردن يدعم جهود وزارة التنمية الاجتماعية

وطنا اليوم-عمّان، الأردن: إيماناً من بنك ABC في الأردن بأهمية المساهمة في الجهود الوطنية الرامية لحماية الفئات الأشد فقراً وتعزيز التنمية الاجتماعية، فقد قام البنك بالمشاركة في مبادرة البنوك لدعم جهود وزارة التنمية الإجتماعية وذلك للمساهمة في توسيع نطاق خدماتها للفئات المحتاجة في المجتمع والذي يستهدف دعم مجموعة من المشاريع التي تشرف عليها وزارة التنمية الاجتماعية وتهدف إلى التخفيف من حدة الفقر .

وقد عبر سعادة السيد جورج فرح صوفيا / المدير العام لبنك ABC في الأردن عن سعادته لاطلاق هذه المبادرة قائلا “نحن ملتزمون بدعم الأولويات الوطنية والتأثير الإيجابي في المجتمع، ونتطلع الى تقديم المزيد في سبيل تحقيق التنمية الإقتصادية والاجتماعية، ونؤكد على التزام بنك ABC في الأردن بمسؤوليته المجتمعية ودوره الريادي في سبيل تعزيز التنمية المستدامة.” كما أشاد سعادة السيد جورج فرح صوفيا بالجهد الذي تبذله وزارة التنمية الإجتماعية لمساعدة الأسر الأشد فقراً في المملكة.

ومن الجدير ذكره بأن بنك ABC في الأردن هو إحدى شركات مجموعة بنك ABC التي تتخذ من البحرين مقراً رئيسياً لأعمالها والمنتشرة فروعها في خمس قارات حول العالم. ويُعد بنك ABC من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في المنطقة، ويقدم لعملائه مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية والتي تشمل الخدمات المصرفية الشاملة وتمويل التجارة وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وترتيب القروض المجمّعة ومنتجات الخزينة والمنتجات المصرفية الإسلامية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر، ومن خلال بنك “إلى” الرقمي في البحرين والأردن.