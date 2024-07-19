بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الحكومة الهولندية: التصريحات المسيئة للأردن لا تمثل مواقفنا

منذ 30 ثانية
الحكومة الهولندية: التصريحات المسيئة للأردن لا تمثل مواقفنا

وطنا اليوم:تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية هولندا كاسبر فيلدكامب.
وأكد فيلدكامب أن بلاده تولي أهمية كبيرة لعلاقات الصداقة مع الأردن، وأن الحكومة الهولندية حريصة على تطوير العلاقات مع الأردن في مختلف المجالات، وثمن عالياً دوره في المنطقة.
ونأى فيلدكامب بحكومته عن تصريحات لنائب هولندي أساءت للأردن وفلسطين، وأكد أن هذه التصريحات لا تمثل بأي شكل من الأشكال مواقف الحكومة الهولندية التي تحترم الأردن ودوره، والتي تدعم حل الدولتين سبيلاً لتحقيق السلام في المنطقة.
إلى ذلك، أكد الصفدي أن الأردن يشارك الحكومة الهولندية حرصها على تطوير علاقات الصداقة التي تجمع البلدين، وشكره على اتصاله لنقل موقف حكومته الواضح في رفض تصريحات النائب الهولندي تصريحات لا تمثلها ولا تعكس سياساتها التي تسعى لتطوير العلاقات مع الأردن.
وثمّن الصفدي موقف هولندا الداعم لحل الدولتين ولحق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة على ترابه الوطني وفق القانون الدولي.
وأكد الوزيران استمرار العمل معاً من أجل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، وفي جهود التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسبّبها العدوان الإسرائيلي على غزة، واستمرار التعاون في إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء القطاع.
وكان فيلدكامب أكد، في مقابلة إذاعية في هولندا اليوم، أن هولندا تدعم حل الدولتين، وأن فلسطين دولة، وإسرائيل دولة منفصله عنها، ولن تكون دولة فلسطين على حساب الأردن.
وقال فيلدكامب، في المقابلة، “إن العلاقة بين الأردن وهولندا مهمة جداً، وهذا ما أحاول تعزيزه، والعمل على علاقات وطيدة مع الأردن.”
إلى ذلك، أكد الصفدي أن الأردن لا يلتفت إلى كلام فارغ لا قيمة له ولا أثر من شخص عنصري متطرف.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:37

بلومبرغ: المسؤولين حول العالم يسارعون إلى ترميم علاقاتهم مع ترامب

20:31

لماذا يكرهُ الأتراكُ العربَ؟ ولماذا يطالبونَ بطردِ اللاجئين السوريين؟

20:26

شكر وعرفان الى مدير مستشفيات البشير الدكتور علي العبداللات على سرعة الاستجابة في قضية معالجة الطفلة منى

20:24

خبراء: سياسات الاحتلال بالضفة تدفع للتهجير والسيطرة على الأرض

20:17

صحيفة : واشنطن لجأت لدولة ثالثة لمنع بوتين من تزويد أنصار الله بصواريخ متطورة

19:50

العموش: حزب إرادة يواصل الالتزام برؤية القيادة ويشدد على التصدي للمؤامرات

19:37

الأردن يرحب بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية

19:29

تعليق غاضب لنتانياهو على ما صدر من محكمة العدل الدولية

19:22

سلاح الجو الملكي يشارك بمعرض AIR TATTOO في بريطانيا

19:18

القيسي: نتطلع لاستقبال المزيد من السياح الصينيين

19:18

بشار الحوامدة ينتقد شراء الأصوات في الانتخابات

19:07

محكمة العدل: إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها بالأراضي الفلسطينية المحتلة

وفيات
وفيات الجمعة 19-7-2024وفيات الخميس 18-7-2024وفيات الأربعاء 17-7-2024نعي قامة علمية ووطنيةوفيات الثلاثاء 16-7-2024