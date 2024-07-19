توقع تأخير رحلات جوية قادمة ومغادرة للأردن على خلفية خلل تقني عالمي

وطنا اليوم:توقع رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، كابتن هيثم مستو، الجمعة، حدوث “تأخير” في رحلات جوية قادمة ومغادرة للأردن على خلفية الخلل التقني العالمي الذي ضرب حركة الطيران.

وقال مستو، “نتوقع أن يكون هناك تأخيرات أو تعطيلات على الرحلات القادمة والمغادرة للمطارات العالمية ومنها الأردن” نتيجة تأثر شركات طيران بالخلل الفني.

وأضاف أن الهيئة “لم تبلغ” من شركات طيران محلية بتأثرها بالخلل التقني.

والجمعة، تسبب خلل فني عالمي، بتعطل رحلات جوية وبث مباشر في قناة تلفزيونية وتداول للنفط والغاز في دول عدة، فيما تحدث رئيس مجموعة كراودسترايك الأميركية للأمن السيبراني عن “تحديد” المشكلة التي تسببت بعطل معلوماتي شل العديد من الشركات عبر العالم و”يجري تصحيحها”.

مستو شرح أن الأنظمة في المطارات والأجواء الأردنية “لم تتأثر” بسبب هذا الخلل، لكنه “أثر على شركات طيران فيما يتعلق بعمليات دخول المسافرين للصعود إلى الطائرة وأخذ بطاقات وهي عملية رقمية”.

“إذا كان هناك شركات طيران تعمل إلى الأردن أو من الأردن ستتأثر كشركة طيران وليس كمطار أو أجواء”، وفق مستو، الذي قال: “لأن الطيران مترابط عالميا فأي خلل في منطقة يؤثر على مناطق أخرى”.

وأضاف مستو: “حتى عند عودة العمل بشكل طبيعي وإصلاح الخلل إلا أن التعطيل الذي حصل على الرحلات بسبب هذا العطل الفني” مما يؤدي إلى “تأجيل رحلات أو تأخيرها”، علما بأن هناك قرابة 12 مليون مسافر يوميا في العالم.

“أي تأخير في رحلات سينتقل إلى فترة لاحقة التي تشهد رحلات كذلك” مما سيؤدي إلى “ازدحام في الفترة اللاحقة. وكلما ازدادت فترة التعطل فإن الفترة اللاحقة ستواجه مشكلة أكبر” على ما ذكر مستو.