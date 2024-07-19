الاقتصاد الرقمي: العطل العالمي لم يؤثر على الأنظمة الحكومية

وطنا اليوم:قالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، إن عُطلا في أحد أنظمة الحماية العالمية، أثر على العديد من الشركات حول العالم، خاصة شركات الطيران والمؤسسات المالية وبعض أنظمة البريد الإلكتروني المعتمدة على الحوسبة السحابية.

وبينت أنه لا توجد معلومات مؤكدة حول ما إذا كان العطل ناتجاً عن هجوم سيبراني أو خطأ تقني.

وأوضحت الوزارة انه بالنسبة للأردن، فتشير المعلومات الأولية إلى أنه لا توجد أي تقارير عن تأثر أي من الأنظمة الحكومية، حيث إن النظام غير مستخدم في أنظمة الحكومة، ويتم المتابعة للتأكد من عدم تأثر أي مؤسسات فردية، رغم أن ذلك مستبعد، ولا توجد أي تقارير تشير إلى ذلك.

وأشارت إلى أنه فيما يخص القطاع الخاص، فتشير المعلومات إلى عدم وجود أثر كبير، حيث تأثر عدد قليل جدًا من الشركات وبنطاق جزئي ومحدود في القطاع المالي، وتم معالجة معظمها، كما توجد معلومات تشير إلى تأثر نظام حجوزات بعض شركات الطيران غير الأردنية. وحيث أن النظام غير مستخدم بشكل واسع في الأردن، فلا يتوقع وجود أثر كبير في أي من القطاعات