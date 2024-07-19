الأجهزة المعنية في الأردن تتابع تداعيات الخلل التقني العالمي

وطنا اليوم:كشف مصدر مسؤول عن أن الجهات الرسمية في الأردن تتابع تتداعيات الخلل في مظومة الأمن السيبراني العالمي.

وقال المصدر صباح الجمعة، إن الأجهزة المعنية تتابع تداعيات الخلل، دون اعطاء مزيد من التفاصيل.

واستفاق الأردن ودول العالم الجمعة على وقع خلل تقني بأحد خوادم شركة “كراود سترايك” للأمن السيبراني أثر على عمل العديد من وسائل الإعلام والمستشفيات والمطارات في العالم.

وقالت شركة “كراود سترايك للأمن السيبراني” إنها على علم بالتقارير عن خلل في نظام ويندوز المشغل لأحد الخوادم.

بدورها، أوضحت شركة “مايكروسوفت” أنها تواصل التعامل مع التداعيات المستمرة لتطبيقات “مايكروسوفت 365” المتبقية التي يشوبها الخلل.

وقالت وكالة الطيران الأميركية إن الخطوط الجوية الأميركية أعلنت توقف حركة الطائرات بسبب مشكلة في الاتصالات.

كما أعلن مطار برلين اليوم الجمعة وقف الرحلات الجوية حتى الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش، حيث قالت الشركة المشغلة للمطار في منشور على منصة “إكس” إن المطار يعاني من تأخير في تسجيل وصول الركاب بسبب خلل فني.

وقالت كذلك الخطوط الجوية التركية اليوم إنها تواجه مشكلات في أنظمة الحجز وتسجيل وصول الركاب وإصدار التذاكر بسبب خلل فني عالمي.

وذكر مكتب المساعدة الخاص بالشركة التركية في منشور على منصة “إكس” أن العمل جار على حل المشكلة.

وذكرت إدارة شؤون المسافرين في مطارات إسبانيا أنها تواجه مشكلات في أنظمة الكمبيوتر في جميع المطارات.

وأفادت سلطات مطار أمستردام بتأثر الرحلات الجوية بسبب خلل في أنظمة الكمبيوتر.

وبالاضافة لذلك، اعلنت مطارات الهند وبعض مطارات دول شرق اسيا تعرضها لخلل فني