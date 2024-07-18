وزيرة النقل تطلع على منجزات مطار الملكة علياء وجهود تحسين الخدمات المقدمة

وطنا اليوم:اطلعت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني الخميس على المنجزات والجهود المبذولة في تطوير وتحسين الخدمات في مطار الملكة علياء الدولي.

واستمعت الوزيرة، خلال اجتماعها في المطار بالرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي نيكولا دفيليير والأجهزة الأمنية المختصة والشركات المساندة في المطار، الى شرح مفصل عن المشاريع التي تم تنفيذها مؤخراً وأثرها في تحسين خدمات المسافرين وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية في المطار.

وأثنت التهتموني على جهود مجموعة المطار الدولي وجميع الكوادر العاملة في المطار والتعاون فيما بينهم الامر الذي افضى الى حصول مطار الملكة علياء على جوائز دولية قيمة.

وأعربت عن شكر وزارة النقل لجميع المعنيين في المطار من كوادر أمنية وشركات مساندة وعاملين على جهودهم المتواصلة لرفعة سوية المطار، كما قدمت شكرها لمجموعة المطار الدولي على التزامها بالمعايير عالية الكفاءة التي جعلت من المطار مرفقا دوليا متميزا.

واكدت التهتموني أهمية الاستمرار في المتابعة والتعاون في سبيل التطوير المستدام وتعزيز الخدمات المقدمة والالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة، مشيرة الى أن المطار يعد بوابة الأردن الرئيسية للعالم حيث يعكس صورة مشرقة عن المملكة.

وقالت ان الاجتماع يهدف الى متابعة سير العمل والتشغيل في المطار في سبيل دوام تحسين جودة العمل وتجاوز أي عقبات قد تحصل حتى يكون المطار جاهزا على الدوام لاستقبال جهات التفتيش الدولية، مشيرة في ذات الوقت الى مشروع المدرج الجنوبي الذي ستتم إعادة تأهيله العام المقبل ليزيد من كفاءة المطار وفق المتطلبات العالمية للمطارات.

من جهته، أعرب دفيليير، عن شكر الشركة لوزارة النقل، ممثلة بالوزيرة التهتموني، على دعمها للشركة في تطوير الخدمات المقدمة في مطار الملكة علياء الدولي. وقال: “إنه لمصدر فخر واعتزاز أن نحتفل بحصولنا على المركز الأول ضمن فئة “المطارات ذات القدرة الاستيعابية 5 إلى 15 مليون مسافر في منطقة الشرق الأوسط” للعام الثاني على التوالي وللمرة الثامنة في تاريخنا، فضلًا عن حصولنا على تقييم أربع نجوم ضمن برنامج سكاي تراكس لتقييم المطارات العالمية”.

وأضاف أن هذين الإنجازيْن والإنجازات الأخرى لم تكن لتتحقق لولا تفاني فرق العمل والشركاء والشراكة المتينة التي تجمع الشركة بالحكومة الأردنية، ممثلةً بوزارة النقل، مؤكدًا في ذات الوقت أن الشركة تضع تحقيق الإيجابية في رحلات المسافرين وتجارب العملاء في مقدمة أولوياتها، تماشيًا مع أهدافها الاستراتيجية للأعوام 2023-2025