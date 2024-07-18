وزير الداخلية يزور المعهد المروري الأردني

وطنا اليوم_زار وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للسلامة المرورية مازن الفراية اليوم المعهد المروري الأردني، واطلع على أبرز الجهود التي ينفذها المعهد للمساهمة في تعزيز ونشر المعرفة الهادفة لتجويد العملية المرورية ورفع مستوى السلامة على الطرق.

واكد الفراية بحضور مساعد مدير الأمن العام للسير وشؤون الأجانب، على أهمية الدور الذي يقوم به المعهد، ودوره الجوهري في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية التي اقرها المجلس الأعلى للسلامة المرورية، لاسيما وضع الدراسات والخطط العلمية المتعلقة بالعملية المرورية، وإدامة التعاون والتنسيق مع الشركاء من مختلف مؤسسات الدولة في هذا المجال.

وأشاد الفراية بالجهود المبذولة من قبل المعهد لرفع مستوى الثقافة المرورية ووتعزيز التدريب والتأهيل المتخصص من خلال صياغة المناهج والمواد الدراسية وعقد الدورات، مما يسهم في تجويد العملية المرورية وزيادة الوعي بقواعد السير، والحد من المخالفات والسلوكيات المرورية الخاطئة.

واستمع الفراية الى إيجاز قدمه مدير المعهد المروري الأردني عرض من خلاله أبرز التطورات والتحديثات التي شهدها المعهد في مجال إعداد وتطوير التشريعات والأنظمة، والتدابير الوقائية، والبرامج والمناهج التثقيفية، والإجراءات الهادفة لرفع السلامة المرورية.

وفي نهاية الزيارة، جال وزير الداخلية في مرافق المعهد واطلع على الأنظمة الحديثة كأجهزة القيادة التشبيهية، وأجهزة رد الفعل لدى السائقين وأجهزة الانزلاق للشاحنات والحافلات وسيارات الركوب الصغيرة والدراجات الآلية، وتابع تمريناً عملياً عكس المستوى المتقدم الذي وصل اليه المعهد في تنفيذ برامجه التدريبية المتطورة.