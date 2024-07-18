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مقتل شخص طعنا في القويسمة بالعاصمة عمان

منذ ساعة واحدة
مقتل شخص طعنا في القويسمة بالعاصمة عمان

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه أُسعف إلى أحد المستشفيات أمس الأربعاء أحد الأشخاص إثر تعرّضه للطعن من قبل شخصين إثر خلاف بينهم في منطقة القويسمة وما لبث أنْ فارق الحياة.
وأضاف في بيان الخميس، أنه جرى خلال التحقيق تحديد هوية مرتكبي الجريمة وأُلقي القبض عليهما وضُبطت بحوزة أحدهما أداة حادة وجرت إحالتهما إلى القضاء.


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