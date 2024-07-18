وزير الزراعة يفتتح مشروعا للطاقة الشمسية في معان

وطنا اليوم:افتتح وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الخميس في معان، مشروع الطاقة الشمسية لجمعية بئر الشامية التعاونية، الممول من الوزارة وبالتعاون مع مجلس محافظة معان.

ووجه الحنيفات أعضاء الجمعية إلى تقديم دراسة لمشروع إنتاجي سيجري دعمه بمبلغ 100 ألف دينار ضمن برنامج التحالفات الزراعية المعني بتطوير العمل الإنتاجي للجمعيات التعاونية الزراعية، ويحقق الأثر الاقتصادي في المجتمعات المحلية من خلال توفير فرص العمل للشباب.

كما تفقد الحنيفات مشروع محطة اوهيدة الزراعية واطلع على مراحل العمل وتحديات التي تواجه المحطة لتذليلها وتطوير العمل بما يخدم القطاع الزراعي.

وأكد دور المحطات الفعالة في تحقيق الأهداف الرئيسة لخطط التنمية الزراعية، لافتا إلى أن محطة “اوهيدة” الزراعية هي مشروع الشراكة الأول بين الحكومة والقطاع الخاص لإعادة تأهيل وتشغيل المحطات الزراعية.

وأشار إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص جاءت ترجمة للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تشجيع الشراكات ذات الأثر الإيجابي، وجذب الاستثمار من خلال محور استثمار المحطات الزراعية، مبينا أن محطة اوهيدة هي إحدى تلك الشراكات التي انعكست على المجتمع المحلي من خلال توفير 250 فرصة عمل، وتوسيع نطاق الإنتاج لمحاصيل جديدة.

من جهته، قال رئيس جمعية بئر الشامية محمد النسعة إن مشروع الطاقة الشمسية يسهم في توفير الكلف المالية على المزارعين العاملين في مزارع منطقة الشامية بمعان، وتحسين الواقع الزراعي والإنتاجي لتلك المنطقة.