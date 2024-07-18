قاطرة بخارية في معان لتنشيط السياحة

وطنا اليوم:انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية وتلبية لها، قامت مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني وبالتعاون مع الشركة الاردنية لاحياء التراث والقوات المسلحة الأردنية بنقل إحدى قاطراتها البخارية إلى مدينة معان وتحديداً إلى قصر الملك المؤسس، وذلك بهدف تفعيل المنطقة وتسيير القطار في تلك المنطقة لتكون من المناطق الحيوية في المجال السياحي وجذب السياح من الداخل والخارج، من خلال رحلات سياحية وترفيهية لتنمية المنطقة ودفع العجلة الإقتصادية فيها والمحافظة على الارث التاريخي من حيث المقتنيات النادرة والتي كانت تستخدم اثناء رحلات قطار الحج اضافة الى القاطرة البخارية .

​يذكر بأن محطة معان والتابعة لمؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني كان لها الشرف أن تكون المقر الرئيس والرسمي للمغفور له بإذن الله جلالة الملك عبدالله الأول بن الحسين طيب الله ثراه، كما كان لهذه المحطة شرف استخدام إحدى قاطراتها لرحلة جلالته من مدينة معان إلى مدينة عمان