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مدينة البترا تخسر نصف مليون زائر في النصف الأول من العام الحالي

منذ 55 ثانية
مدينة البترا تخسر نصف مليون زائر في النصف الأول من العام الحالي

وطنا اليوم:أظهرت بيانات وزارة السياحة والآثار أن عدد زوار مدينة البترا تراجع بمقدار 454 ألف زائر خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث بلغ عدد زوار مدينة البترا 700 ألف زائر.
وتشير أرقام وزارة السياحة والآثار ، إلى أن عدد زوار مدينة البترا ينقسم إلى ثلاث فئات؛ سياح أجانب وعرب وأردنيون، إذ بلغ عدد زوار مدينة البترا من الأجانب خلال النصف الأول من العام الحالي قرابة 156.626 ألف زائر أجنبي.
وبلغ عدد الزوار من الأردنيين 60.775 ألف زائر، فيما وصل عدد الزوار من العرب حوالي 14.505 ألف زائر.
ووفق بيانات صادرة عن البنك المركزي الأردني، فإن الدخل السياحي حقق خلال شهر حزيران من عام 2024 نموا نسبته 2.1%، مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2023، ليبلغ 455.8 مليون دينار (642.9 مليون دولار).
أما خلال النصف الأول من عام 2024، شهد الدخل السياحي انخفاضا بنسبة 4.9% مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2023، ليسجل ما قيمته 2.3 مليار دينار (3.3 مليارات دولار).
ويعود هذا الانخفاض في الدخل السياحي إلى تراجع أعداد السياح بنسبة 7.9%.


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