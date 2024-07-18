وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتعاون مع شركة ماسة للإختبارات الدولية تطلق ولأول مرة في الأردن أولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي للجامعات 2024

وطنا اليوم:تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتعاون مع شركة ماسة للإختبارات الدولية اليوم الخميس الموافق 18-7-2024 أولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي للجامعات 2024، وذلك بحضور أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي مندوبا عن راعي الحفل، ومعالي أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو سلامة، وعدد من رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة، إضافةً إلى عدد من الملحقين والمستشارين الثقافيين العرب في عمان.

ويعتبر أولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي للجامعات حدثاً عالمياً هاماً سينطلق ولأول مرة من المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 5-7 / 12/ 2024 تحت عنوان عريض هو التراث الوطني، حيث تسعى الوزارة إلى أن يكون حدثاً كبيراً مميزاً بحجم الأردن ومؤسسات التعليم العالي فيه، وأن يترك في أذهان جميع المشاركين به بصمة مميزة عن الأردن ومميزاته التعليمية والسياحية.

ويشارك في هذا الأولمبياد (48) ثمانية وأربعين فريقاً من (24) أربعة وعشرين مؤسسة تعليم عالي أردنية، كما يتوقع مشاركة عشرات الفرق من دول أخرى عربية وأجنبية، حيث أن التسجيل للفرق من خارج الأردن ما زال مستمراً حتى اللحظة، وقد أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حملة ترويجية كبيرة من خلال سفارات المملكة الأردنية الهاشمية في مختلف دول العالم لإيصال رسالتها لجميع الجامعات العربية والأجنبية ودعوتها للمشاركة في هذا الحدث العالمي الكبير.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة رحب بجميع مؤسسات التعليم العالي من كافة أنحاء العالم المشاركة في الأولمبياد في بلدهم الثاني الأردن، كما ثمن الجهود المبذولة من قبل الهيئات، والوزارات، والسفارات، وممثلي الدول، والمؤسسات والشركات العامة والخاصة من داخل الأردن وخارجه الداعمة لإنجاح هذا الحدث العالمي، وقال الوزير محافظة إننا جميعاً ندرك مدى أهمية اتقان اللغة الانجليزية لدى فئة الشباب كونها لغة العلم والبحث العلمي والعمل المعتمدة عالمياً، والتي تعتبر أداة التواصل الرسمية بين الشعوب والثقافات الأخرى ، ومن يمتلكها يستطيع التواصل والتأثير في في ثقافات الآخرين، حيث تمكن اللغة الإنجليزية الفرد من الانفتاح على المهارات المعرفية والمهنية، وأضاف أيضاً أنه ولتعزيز مفهوم اتقان اللغة الانجليزية بقوالب معاصرة جاء أولمبياد اللغة الانجليزية العالمي للجامعات، والذي ينطلق لأول مرة في الأردن لصقل القدرات والمهارات القيادية والريادية باللغة الإنجليزية، واكتساب مهارات العمل الجماعي وخدمة المجتمع، والبحث العلمي وتوظيفها بما يخدم مصلحة الطلبة على المستوى الأكاديمي والمهني.

بدوره قال الدكتور مأمون الدبعي أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقد آمنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ اللحظة الأولى بأهمية هذا الحدث، وحرصت على دعمه، وعملت خلال عام ونصف مضت على تذليل جميع الصعوبات بالتعاون مع شركة ماسة للاختبارات الدولية لنصل إلى هذه اللحظة التي نعلن فيها عن إنطلاق هذا الحدث العالمي، والذي سيكون الحدث الأهم والأبرز من نوعه في مجال اللغة الانجليزية بطريقة معاصرة غير تقليدية على المستوى الاقليمي والعالمي لفئة الشباب من طلبة الجامعات، والذي سيجمع مئات الفرق الجامعية المشاركة من جميع دول العالم بمختلف جنسياتهم وثقافاتهم، وأضاف الدبعي أنه ولتعزيز مفهوم اتقان اللغة الانجليزية بقوالب معاصرة جاء أولمبياد اللغة الانجليزية العالمي للجامعات لصقل القدرات والمهارات القيادية والريادية باللغة الإنجليزية، واكتساب مهارات العمل الجماعي، وخدمة المجتمع، والبحث العلمي، وتوظيفها بما يخدم مصلحة الطلبة على المستوى الأكاديمي والمهني.

من جهة أخرى قال الدكتور ماجد حمد المدير العام لأولمبياد اللغة الانجليزية العالمي للجامعات بأن الهدف الأسمى من هذا الحدث العالمي بأن يكون أردننا الغالي منصة عالمية تعليمية في مجال اللغة الانجليزية والارتقاء بالمهارات اللغوية والفكرية، ودمج ثقافات الشعوب بقالب تعليمي واحد، إضافةً إلى الارتقاء بمهارات إتقان اللغة الانجليزية، والذي بدوره سيعمل على إعادة ترتيب الأردن في التصنيف العالمي لإجادة استخدام اللغة الانجليزية.

وقد تضمنت فقرات الحفل وصلة فنية لفرقة نايا الموسيقية النسائية المميزة والمتخصصة في المحافظة على الموروث التراثي الوطني الأردني والعربي.