الأشغال تبدأ أعمال صيانة وتعبيد طريق المدورة – معان

وطنا اليوم:تباشر وزارة الاشغال العامة والإسكان اعتبارا من صباح يوم غدٍ الجمعة، أعمال مشروع صيانة وتأهيل أجزاء من طريق المدورة – معان بدءاً من مركز حدود المدورة باتجاه معان وبطول 25 كلم.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس، إن الأعمال تتضمن صيانة و تأهيل الطريق بكشط طبقة الأسفلت السطحية بسماكة لا تقل عن 5 سم على الأقل وحقن الشقوق إن وجدت وإصلاح أي هبوطات بسطح الخلطة الأسفلتية وإعادة تعبيد الطبقات الأسفلتية بعد رش طبقة RC وتنفيذ طبقة خلطة إسفلتية رابطة بسماكة 7سم بعد الدحل وتنفيذ طبقة خلطة إسفلتية سطحية بسماكة 6 سم والعديد من الأعمال اللازمة وفق أعلى المعايير المتبعة عالميًا.

كما يشمل المشروع تعزيز الطريق بشواخص وعواكس مرورية وتنفيذ اعمال الدهان على جانبي الطريق مع إشارات إرشادية للمنطقة.

ويأتي هذا المشروع بهدف تحسين مدخل منطقة حدود المدورة باتجاه معان ورفع مستوى الطرق فيها وتحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة عناصر السلامة المرورية في المنطقة.

وسيتم إغلاق الطريق بشكل جزئي ضمن منطقة العمل اعتبارا من يوم صباح يوم الجمعة، حيث تهيب الوزارة بسالكي الطريق إلى التقيد بأسس القيادة الآمنة والالتزام بتعليمات الكوادر العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الامن العام.