المنتخب الوطني يحتل المركز الـ68 في تصنيف الفيفا

وطنا اليوم:احتل المنتخب الوطني لكرة القدم المركز الـ68 في التصنيف الصادر اليوم الخميس عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”. وبذلك، حافظ المنتخب على مركزه الذي كان قد احتله في التصنيف الأخير، مع آمال بالتقدم في التصنيف في الفترة المقبلة، خصوصاً مع اقتراب تصفيات الدور الحاسم المؤهل إلى نهائيات كأس العالم.

الترتيب العربي والآسيوي

وفي التصنيف الجديد، جاء المنتخب في المركز الثامن عربياً والتاسع آسيوياً، مما يعكس تحسناً ملحوظاً في الأداء والإمكانات خلال الفترة الماضية.

استعدادات مكثفة

يُذكر أن المنتخب الوطني يقيم حالياً معسكراً تدريبياً في تركيا، استعداداً للدور الحاسم من التصفيات المؤهلة للمونديال. يهدف هذا المعسكر إلى تعزيز جاهزية اللاعبين ورفع مستوى الأداء الفني والبدني لتحقيق أفضل النتائج الممكنة في التصفيات المقبلة.

الطموحات المستقبلية

يسعى المنتخب الوطني إلى تحقيق تقدم ملموس في تصنيف الفيفا، مما يتطلب تقديم أداء مميز في المباريات المقبلة ضمن التصفيات الحاسمة. وتُعَدّ هذه الاستعدادات المكثفة في تركيا خطوة هامة نحو تحقيق هذا الهدف والوصول إلى نهائيات كأس العالم.