زين الأردن تنال شهادة “الآيزو” في إدارة استمرارية الأعمال

وطنا اليوم:حصلت شركة زين الأردن على شهادة الأنظمة الإدارية الآيزوISO” “22301:2019 في إدارة استمرارية الأعمال المُطابقة للمعايير الدولية لأنظمة إدارة استمرارية الأعمال، من قِبل شركة SGS الرائدة عالمياً في مجال اختبارات الفحص والتدقيق والمطابقة.

ومُنحت شركة زين الأردن شهادة الآيزو ISO 22301:2019 نظراً لالتزامها بالمعايير الدولية الموصى بها، ووضع الضوابط واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الكوارث والمخاطر لاستمرارية عمل الشبكة وسرعة إرجاع الخدمة بذات الجودة، والعمل على تقليل احتمالية حدوثها وتخصيصها بكفاءة عالية لمواجهة ومعالجة التحديات، والقدرة على الاستجابة بفاعلية وفي وقت قصير أثناء حالات الطوارئ لضمان استمرارية أعمالها والخدمات المُقدّمة للزبائن بذات الجودة.

وجددت شركة زين بالتزامن مع حصولها على هذه الشهادة التزامها بتقديم خدمات اتصالات وحلول أعمال تحظى بموثوقية عالية، وبينت أن هذه الخطوة تؤكد ريادتها للسوق من خلال تلبية كافة احتياجات زبائنها من الأفراد عبر توفير خدمات رقمية شاملة ومتكاملة، إضافة إلى المُساهمة بتطوير قِطاعات الأعمال الحيوية لتعزيز وتسريع وتيرة التحوّل الرقمي في المملكة، كما تعكس هذه الخطوة تفاني فريق العمل وجهودهم المُتميزة في تقديم أحدث وأفضل الخدمات المُبتكرة والفريدة وتطبيق أفضل المعايير واتباع الممارسات الفُضلى لضمان ديمومة الخدمة والمحافظة على ثقة زبائنها الذين اعتادوا على التميّز والتفرّد من خلال التجربة الثرية التي توفرها زين.

وتعمل شركة زين الأردن على تحسين عملياتها التشغيلية وتطوير خدماتها باستمرار من خلال رسم خِطط وضوابط محددة تتبعها لضمان وصول مُستمر للخدمات التي تطرحها وتوفرها، تعتمد على توقّع حدوث التحديات والاستجابة السريعة لها، إلى جانب تقليل وقت التوقف عن العمل المُحتمل في حالات الطوارئ.

يًشار إلى أن شركة زين قد حصلت في العام 2010 ومن قِبل شركة SGS على شهادة أنظمة إدارة وأمن المعلومات الأيزو”” ISO27001:2013 لتطبيقها واتخاذها كافة التدابير والمتطلبات اللازمة لحماية الشبكات والأنظمة المختلفة وحماية معلومات زبائنها من الاختراقات، كما حصل مركز زين الإقليمي لتخزين البيانات والمعلومات والتعافي من الكوارث (THE BUNKER) حصل في آواخر العام الماضي على الشهادة الذهبية للاستدامة التشغيلية من المستوى الثالث Tier III Gold of” Operational Sustainability (TCOS)” من قِبل معهد Uptime الأمريكي المتخصص في تصنيف ودراسة وتقييم أداء مراكز البيانات العالمية ومرونتها واستدامتها وكفاءتها، وذلك نظراً لالتزامه بالمعايير الدولية المُوصى بها للوصول إلى الأداء الكامل للبنية التحتية الخاصة بمركز البيانات، وتنفيذ الممارسات الإدارية وبرامج الصيانات الوقائية والاستباقية والتصحيحية المُتبعة للحد من مخاطر توقف العمل حتى في حالات الطوارئ.