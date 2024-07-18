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الميثاق يعقد حوارًا سياسيًا في الضليل حول قانون الانتخابات والتحديث السياسي

منذ ساعتين
الميثاق يعقد حوارًا سياسيًا في الضليل حول قانون الانتخابات والتحديث السياسي

وطنا اليوم:عقد حزب الميثاق الوطني حوارًا سياسيًا في منطقة الضليل يوم أمس الأربعاء بدعوة من الهيئة الإدارية للميثاق بالزرقاء، بحضور أمين عام الحزب، محمد المومني، ونائب الامين العام محمد الحجوج ورئيس واعضاء الهيئة الإدارية للحزب بالزرقاء واعضاء من القائمة الحزبية، وثلة من اعضاء ومنتسبي الحزب.
وجاء هذا اللقاء ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينظمها الحزب لتعزيز الحوار الوطني والمشاركة السياسية حيث تمحور النقاش حول قانون الانتخابات والأحزاب، وشهد مشاركة فعالة من أعضاء الحزب في المنطقة.
ومن جانبهم، تطرق الحاضرون إلى أهمية تحديث القوانين الانتخابية لتعزيز التمثيل الديمقراطي وضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
كما نوقشت جوانب متعددة لقانون الأحزاب بما يضمن حرية تكوين الأحزاب ودعم التعددية السياسية، وأهمية تعديل بعض البنود لتكون أكثر ملاءمة للواقع السياسي الحالي.
في سياق متصل، تناول الحوار موضوع التحديث السياسي وأهمية تعزيز دور الأحزاب في الحياة السياسية.
وأكد المشاركون على ضرورة تفعيل دور الشباب والنساء في العملية السياسية، ودعم جهود التحديث والتطوير لتحقيق مستقبل أفضل للبلاد.
وفي خضم النقاش، تم تبادل الآراء والأفكار حول كيفية تفعيل المبادرات السياسية والمجتمعية التي تعزز المشاركة الفعالة لكافة فئات المجتمع، وتم التأكيد على أهمية تكامل الجهود بين مختلف الأطياف السياسية لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة.
من الجذير بالذكر أن حزب الميثاق الوطني يؤمن بأهمية استمرارية هذه الحوارات كجزء من استراتيجية الحزب لتعزيز التواصل مع المواطنين وفهم احتياجاتهم وتطلعاتهم، مما يساهم في صياغة سياسات مستقبلية تتماشى مع طموحات الشعب وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.


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