المستشفى الميداني الأردني في خان يونس يواصل توزيع المساعدات لغزة

وطنا اليوم:واصل المستشفى الميداني الأردني في خان يونس جنوبي قطاع غزة، الخميس، مهامه في توزيع المساعدات والطرود الغذائية على أهالي غزة، في وقت تراجعت فيه المساعدات للقطاع المحاصر.

وقال مصدر من غزة، إن قرابة 600 طرد مساعدات قدمها المستشفى الميداني الأردني لقرابة 600 عائلة فلسطينية في خان يونس.

وأشار إلى أن قرابة 3000 فلسطيني سيستفيدون من الطرود التي قدمتها إدارة المستشفى الميداني الأردني في خان يونس لمدرسة تؤوي النازحين.

ومن جراء القصف والعدوان المستمر، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، في تقرير لها الأربعاء، إن 90% من سكان قطاع غزة نزحوا منذ تشرين الأول 2023، وأن الكثير منهم من الأطفال.

ويواصل الاحتلال عدوانه البري والبحري والجوي على قطاع غزة، إذ ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 38794 شهيدا، و89364 مصابا.