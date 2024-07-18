مرشحون لإجراء المقابلات الشخصية لوظيفة معلم

وطنا اليوم:دعت وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، بالتنسيق مع هيئة الخدمة والإدارة العامة، المئات من المرشحين لإجراء المقابلات الشخصية، لإشغال وظيفة معلم.

ووفق الإعلان فقد تم اختيار المرشحين وفقا لأعلى العلامات في الامتحانات التنافسية وذلك بموجب احكام المادة (13) / ز (15) من تعليمات استقطاب واختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية.

وتاليًا التفاصيل والأسماء:

يوم الأحد (2024/7/21)، الساعة: 9:00 صباحًا

احمد محمد عطيه صالح عقال

ايمن سلامه خشمان حمايده

حاتم فلاح حسين العليمات

حمزه نبيل يوسف عبد الله

خالد ماجد امير طليمات

سامي وليد اسماعيل عريضه

سناء عادل محمد يوسف

صدام غسان فارس حموده

عثمان احمد محمود ابوحلتم

علاء نجيب عيسى ميمي

علي محمد سليمان الحياري

غيث حمود عبد الرزاق الحمود

فارس فتحي محمد خليفه

فخري محمد اديب محمد فخري النجمي

مازن تيسير محمد الجيلاني

مالك زهدى محمد زايد

نضال محمد زياد هاشم صلاح

هبه الله محمد نجيب احمد حموده

ياسر ادم محمد خليل ابو سنينه

يزن محمد عبد الحياري

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يوم الأحد (2024/7/21)، الساعة: 10:00 صباحًا

اسيل عبد الكريم فياض العمايره

اشرف خليف عايد العموش

حسن مصطفى حسن محمد

سامر موفد سلمان البطارسه

سليمان فراج سلام القعير

عباده رشيد نمر غيظان

عمار حسن محمود هيكل

عمر فايز محمد الصمادي

محمد احمد مصطفى القيسي

محمد جهاد محمد ضمره

محمد عوده خليفه المسانده

محمد موسى توفيق تيم

مصعب حسين محمد بركات

نائل عبد الجواد خميس زياده

نضال نصار عايد الطقاطقه

هاشم عبد اللطيف احمد بدير

هبه خالد محمود سنجقيه

يحيى نظمي احمد الدبابسه

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يوم الأحد (2024/7/21)، الساعة: 11:00 صباحًا

احمد محمد خير احمد صنوبر

اسلام عاطف عبد الله الخطيب

اسلام محمد ذيب الزحراوي

اماني احمد محمد مناصره

اميره عفيف امين غنيم

ايمان فوزى احمد حبشي

ايمان محمد اكرم ابراهيم قسايمه

بثينه خالد عبد الرحيم صباحين

خالد عبد الحليم محمد بدران

خليل سعيد خليل تيم

رشا عبد الرحمن احمد حسين

رشا وليد محمود ابراهيم

روان سلامه محمد القضاه

شروق ابراهيم داوود الربايعه

طلال عبد الله فلاح الحديد

عبد العزيز موسى محمد ابو نجا

عبدالله يونس يحيى لهلوب

فهد سامي محمد ابو جابر

مصعب جمال محمد الحلاحله

هديل ابراهيم محمد العمرى

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يوم الاثنين (2024/7/22)، الساعة: 9:00 صباحًا

انس محمد حسين العامريه

رؤيا محمد ياسين طاهات

زيد صالح سعود الرقاد

سامر رمضان محمد عبد الله

سمر ياسر فهد ابو خضره

سهى سالم علي عكور

سوسن احمد خلف ملكاوى

سوسن محمد علي العزام

صفاء عبد الكريم فالح قاسم

صفاء محمد امين عبد الحميد الطرزي

عدي سمير فهد الزيود

عفيفه ابراهيم صادق عنتر

فرح ضيف الله عبد الله رواشده

ليندا حبيب يوسف حبيب

محمد خليل عواد ابو فارس

محمد عثمان عبد الحميد اللحام

محمد عثمان محمد مرعي

محمد موسى محمد العابد

محمود محمد عدنان خضر حمدان

مروان طلال محمد الزير

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يوم الاثنين (2024/7/22)، الساعة: 10:00 صباحًا

احمد فهد طالب السبيله

امير سامي عايد الجبور

تقي الدين عاصم صالح الضروس

صالح عبد الرحيم صالح غماز

عناد خالد عقله السرهيد

غفران احمد علي بني عيسى

قصي خالد عقله القضاه

منار عبد المهدي محمد المزاري

ميران عبدالفتاح علي الشرمان

ميساء احمد عبده العمري

ناديه علي راجي الكوفحي

ناصر ايمن محمد مصطفى النتشه

نوال خليل مفضي الحاسي

هايل ياسين احمد الهليل

هبه اكرم موسى العمرى

وجدان محمد هزاع البصول

يانا محمد ياسين طاهات

يزن محمد سالم العريمي

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يوم الاثنين (2024/7/22)، الساعة: 11:00 صباحًا

آيات احمد محمود الشواشره

احلام محمد احمد كنعان

اسيل محمد صالح الزواهره

اسيل محمد علي زيدان

الاء قويدر خالد علاونه

الاء محمد محسن الطواها

امل فتحي عيسى الحلحولي

امل مناور ضمين العبادي

امنه سليمان سلامه ابو صعيليك

ايمان عبد الله محمد مهيدات

بتول عمر ابراهيم حامد

بيان جلال منصور العمرى

تسنيم حسن خلف لبابنه

عادل سليمان حمد المعايعه

عبير محمد علي عواوده

غرام فالح محمد الجراح

قنوت موسى محمد العلاونه

لانا احمد فلاح غرايبه

مرادي ابراهيم طعمه مستريحي

وريف خالد فايز الوقفي

ولاء هشام مصطفى الاطرش

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يوم الثلاثاء (2024/7/23)، الساعة: 9:00 صباحًا

ايات محمد حامد العمري

اياد تيسير ابراهيم فريحات

ايمان عبد الله محمود الزعبي

حنين فاتك محمد الصمادى

روان عبد الكريم ذياب قاسم

روان محمود احمد جرادات

زين محمد احمد ابو هديب

سجى عمر محمد احمد

سهاد احمد محمد عبد الرحمن

سهام شاكر عاهد طيون

سهيله فايز مصلح الخطيب

صفاء احمد يوسف ابوعقل

صفاء خالد منصور عبيدات

عبير عيسى لافي ابراهيم

عرين محمد سالم الشرمان

علا ياسر احمد البزور

غدير رشيد نمر غيظان

فرح عبد المجيد علي الروابده

مجد محمد يوسف اسماعيل

هبا جميل يونس العمور

هدى محمد علي الخالد

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يوم الثلاثاء (2024/7/23)، الساعة: 10:00 صباحًا

احمد عبد الرحمن مرجان الويسي

امل مخلوف عايد مصلح

اياد عدنان احمد طويل

بكر مسلم احمد المشاقبه

دعاء ياسر محمد الزبيدى

رانيا هاني احمد الخزاعله

زينه مالك ضافي شخاتره

سامر خالد توفيق حطاب

سوسن محمد قاسم الصقر

شكرى محمد سليمان المعلا

مرام عبد الرحمن محمد ابداح

نور يوسف نمر غيظان

هبه فارس محمد يوسف

هبه محمود كايد الهنداوى

هناء ابراهيم محمد سليط

واصف عبد الرحيم احمد الصغير

وعد محمد سعيد العمايره

وفاء عواد احمد ابو هيفاء

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يوم الثلاثاء (2024/7/23)، الساعة: 11:00 صباحًا

اروى عبد الكريم ابراهيم الكفيري

سعاده قاسم عبد الله الز عبي

عامر عيسى خليف الزيود

عبد الهادي ابراهيم حسن قاسم

علي عبد الله عيسى الجراروه

علي عبد المجيد عبد الكريم ناصر

علي عبد حسن حسين

عمار محمد حسن الترك

غدير مسلم دايم الزبن

لبنى صلاح صالح صدقه

محمد خلف عبد الحميد معلا

محمد عايد سليم الخوالده

محمد عبد اللطيف محمد حشكي

محمد علي محمد المنيص

محمود محمد احمد ذيب

ميران عدنان احمد الشبول

نايف محمد نايف المنايصه

وسيم حسين عطا ابو ارشيد

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يوم الأربعاء (2024/7/24)، الساعة: 9:00 صباحًا

اريج اسامه احمد عاشور

اريج محمد امين يوسف المومني

اسراء عبد الحافظ موسى القرارعه

تهاني محمد احمد اليوسف

حنان محمد عبيد الله المناصير

دعاء ابراهيم سلمان جبارات

روان يوسف ابراهيم عبد الغني

سماح انور سالم عبيدات

سهير احمد فالح المومني

شفاء سامي راجي عمرات

صفاء عبد الله عواد النمر

عبدالرحمن محمد فايز الفواز

علي بدر احمد محاشي

غفران خليل عبد الكريم الصمادي

كرستينا بسام قسيم بنيان

كفاح ياسر حماد جبريل

مؤيد جمال جريس الربضي

نور محمد محمود بركات

هبه عبد المعطي احمد الشياب

ولاء ظاهر عبد المولى مومني

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يوم الأربعاء (2024/7/24)، الساعة: 10:00 صباحًا

احمد زايد غوري المعيط

احمد عوده صالح الذيابات

اسامه سالم سفاح العون

اسامه سليمان مشوح القطيش

ثامر عوض حمدان البلوي

جوري صايل يوسف ابو سمهدانه

حلا عبد الحكيم محمد المحادين

حمزه فتحي عبد الله الحجاج

سامي صالح راكد العظامات

سوار عمر محمد الزريقات

شيماء جعفر سلمان العجيلات المحاسنه

طالب فهد خلف الرمثان

عبد الرحمن احمد عبد الرحيم المحيسن

عبد المهدي سند غياض العون

عماد حسن حسين ابو سبيله

ليث خالد فلاح الشمري

ماجد عطا الله سلامه العتايقه

محمد فيصل احمد الطويط

محمد سليمان راضي السعود

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يوم الأربعاء (2024/7/24)، الساعة: 11:00 صباحًا

اسامه فرحان نهار الحرافشه

اشرف يوسف سلامه ابوشندي

انس نعيم عيد القيم

اوراس عبد الرحمن خالد الطوره

راكان محمد سلمان العبيدين

عبد الاله احمد غازى الشرعه

عثمان احمد عوض الرحمات

علي عصام علي البدور

فرحان خليفه حمد الخالدي

مأمون احمد سليمان المراحله

محمد سميح احمد البدور

محمد شامان محمد الفواعره

محمد عوض اسماعيل انعيمي

معتز ضيف الله خلف الخالدى

منى جعفر سليمان الغنميين

هارون احمد هارون الطوره

وسام سلامه حرب العيسى

يزن سالم علي القوابعه