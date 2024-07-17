استشاري الميثاق يقوم بجولة في عدة مناطق لتعزيز المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة

وطنا اليوم:قام رئيس المجلس الاستشاري لحزب الميثاق الوطني، مازن القاضي، بجولة واسعة شملت عدة مناطق في المملكة بهدف مناقشة قانون الانتخاب والأحزاب، وحث المواطنين على المشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية المقبلة والانخراط في الأحزاب السياسية.

بدأت الجولة في يوم السبت الموافق 13/7/2024، في قضاء الخالدية بلواء البادية الغربية، حيث استجاب القاضي لدعوة كريمة من عشيرة الهزيم بني خالد.

وتركز اللقاء على مناقشة قانون الانتخاب والأحزاب، ودعا القاضي الحضور للمشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وفي نفس اليوم، توجه القاضي إلى محافظة المفرق بناءً على دعوة من السيد كساب شلال القاضي.

وحضر اللقاء نخبة من أبناء محافظة المفرق (قصبة المفرق)، وتم التطرق لنفس المحاور، حيث أكد القاضي على أهمية المشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

فيما استمرت الجولة مساء الاثنين الموافق 15/7/2024، حيث التقى القاضي بنخبة من أبناء منطقة السعيدية في قضاء أم الجمال بلواء البادية الشمالية الشرقية بمحافظة المفرق، وذلك بدعوة من السيد منيزل المساعيد أبو ضيف الله.

وتناول اللقاء نقاشات حول قانون الانتخاب والأحزاب، وحث القاضي الحضور على المشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة.

واختتم القاضي جولته مساء الثلاثاء الموافق 16/7/2024، بزيارتين إلى لواء الرمثا بمحافظة إربد وبلدة السويلمة بمحافظة المفرق.

اما في لواء الرمثا، لبى القاضي دعوة السيد عودة عبدالعزيز المياس (أبو عبدالله) في ديوان عشيرة المياس ببلدة البويضة، وفي بلدة السويلمة، تلبية لدعوة السيد موسى الرحايمة أبو ارحيل بني خالد.

وقد ركزت اللقاءات في كلا المنطقتين على قانون الانتخاب والأحزاب، وحث القاضي الحضور على المشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية المقبلة والانخراط في الأحزاب السياسية.