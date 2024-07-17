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المعايطة: القانون فوق الجميع ولا مراعاة لأيِّ مرشَّحٍ

منذ ساعة واحدة
المعايطة: القانون فوق الجميع ولا مراعاة لأيِّ مرشَّحٍ

وطنا اليوم:أكَّد رئيس مجلس مفوَّضي الهيئة المستقلَّة للانتخاب، موسى المعايطه، على موقف الهيئة المحايد والملتزم بتطبيق أحكام القوانين النافذة، مشدداً على أنَّه لن تكون هناك أي مراعاة أو تفضيل لأي مرشَّح يتورَّط في الرشوة الانتخابيَّة أو أي مخالفة أخرى، وأنَّ مرتكبي هذه الأفعال سيُحاسبون من الجهات التي يدَّعون أنَّها تدعمهم.
وأوضح المعايطه خلال زيارة تفقُّدية للجان الانتخاب في دائرتي جرش وعجلون أنَّ الهيئة المستقلَّة للانتخاب تقف على مسافة واحدة من جميع المرشَّحين، وهي معنيَّة بتطبيق القانون فقط دون الانحياز لأي جهة أو الدفاع عن أي مرشَّح أو حزب، مؤكِّداً التزام الهيئة بالحيادية التامة.
وأفاد المعايطه أنَّ الهيئة تتعامل مع أي شكوى بعد التحقُّق من صحَّتها واتخاذ القرار المناسب بناءً على الأدلة وليس الشائعات، مشيراً إلى أنَّ الهيئة ستتعامل بحزم مع جرائم شراء الأصوات والرشوة الانتخابية، وأنَّها عينت باحثين قانونيين بالتعاون مع وزارة العدل للمساعدة في تكييف هذه القضايا. كما تمَّ تعيين مدَّعٍ عام مختصٍّ في كل إقليم لتحويل المخالفات إلى المحاكم المختصة.
وأكَّد المعايطه أنَّه لا أحد فوق القانون، وأنَّ الهيئة تطبِّق القانون على الجميع دون تمييز، ودعا المجتمع إلى حماية نفسه من ظاهرة الرشوة الانتخابية، مشيداً بالفعاليات المجتمعية والوثائق الشعبية التي تُقام ضدَّ الرشوة الانتخابية ودورها الكبير في التأثير على المجتمع.
وأشار المعايطه إلى أهمية التزام جميع الكوادر العاملة بالدوام والتفرُّغ الكامل للعملية الانتخابية، خصوصاً في المراحل المقبلة التي تشمل الترشيح والدعاية الانتخابية، كما دعا رؤساء اللجان الرئيسية والفرعية إلى التحلِّي بالانضباط والحيادية لتعزيز ثقة الناس في العملية الانتخابية.
وأكَّد على ضرورة أن تحافظ اللجان الرئيسية والمكاتب الفرعية بالدوائر المحلية على مصداقيتهم، مشيرًا إلى تعيين منسِّق من الهيئة لكل دائرة انتخابيَّة لضمان سرعة الاستجابة وسير العمل بشكل فعَّال بين اللجان والهيئة.
وشدَّد المعايطه على ضرورة اختيار الكوادر الانتخابية العاملة في مراكز الاقتراع والفرز بشكل صحيح والتأكُّد من عدم وجود مرشَّحين من أقاربهم لتجنُّب الشبهات، لأنهم يشكِّلون عاملاً حاسماً لنجاح العملية الانتخابية وضمان نتائج تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين.
وأكَّد المعايطه أنَّ الهيئة تعمل على إجراء انتخابات كما يريدها جلالة الملك والشعب الأردني، بتوفير فرص متساوية للجميع.


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