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السير تصوّب مخالفة مواطن في الكرك بعد فيديو جرى تداوله

منذ ساعة واحدة
السير تصوّب مخالفة مواطن في الكرك بعد فيديو جرى تداوله

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة السير حققوا بشكوى أحد المواطنين في محافظة الكرك على تطبيق الواتساب الخاص بالإدارة، حول وجود مخالفة بحق مركبته مسجّلة في محافظة العاصمة، رغم أنه لم يكن موجوداً هناك منذ مدّة طويلة (وهو ما ظهر في فيديو جرى تداوله).
وأكّد الناطق الإعلامي أنّه جرى التحقّق من ملابسات المخالفة كافّة وبكل الطرق الفنّية ليتبين وجود خطأ إدخال بشري.
وأضاف أنه جرى تصويب المخالفة وفق الإجراءات المعمول بها في مثل تلك الحالات.


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