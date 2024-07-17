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مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي قبيلة عباد/ العليوات

منذ 9 ثواني
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي قبيلة عباد/ العليوات

وطنا اليوم_عمان- 17 تموز2024-* مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى قبيلة بني عباد/ عشيرة العليوات، بوفاة الدكتور إبراهيم سالم العليوات .

 

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيد، في محافظة البلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحوم، وعمومة عشيرة العودات، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه.

 

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.


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