38794 شهيدا حصيلة العدوان على غزة منذ 7 تشرين الأول

وطنا اليوم:اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 38794 شهيدا و89364 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

وقالت وزارة الصحة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى من جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 285 على قطاع غزة، إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 81 شهيدا و198 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبينت أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم