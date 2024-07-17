النقل البري : تعديل تعليمات ترخيص مكاتب تأجير السيارات هدفه تسهيل الاستثمار

وطنا اليوم:صدرت في الجريدة الرسمية، أمس الثلاثاء، التعليمات المعدلة لترخيص مكاتب تأجير السيارات لسنة 2024، بعد الموافقة على تعديل فقرتين في التعليمات لسنة 2009، تتعلق بمساحة المكتب الكلية ومساحة الوقوف الإضافية للسيارات.

وقال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري بالوكالة محمد القريوتي، في بيان اليوم الأربعاء، إن الهدف من إجراء التعديلات، جاء لتسهيل الاستثمار في القطاع عبر وجود مساحة للمكتب أقل مما كانت عليه، وذلك بهدف توسيع الخيارات لدى المستثمر، مبيناً أن التعليمات السابقة نصت على أن تكون مساحة المكتب 80 مترا مربعا، بحيث يشمل على صالة استقبال لا تقل مساحتها عن 20 مترا مربعا، ومكتب للإدارة مزود بالمرافق الصحية والأثاث ومعدات السلامة العامة.

وأضاف “نصت التعليمات الجديدة على أن مساحة المكتب 40 مترا مربعا، بحيث يشمل على صالة استقبال ومكتب للإدارة ومزود بالمرافق الصحية والأثاث ومعدات السلامة العامة، مع تأمين ساحة لوقوف 4 سيارات فقط من أمام المكتب.

وفيما يتعلق بتأمين ساحة وقوف إضافية لسيارات المكتب، أوضح القريوتي، أن الخيارات أمام المستثمر، كانت سابقا في نمط سيارات التأجير بالاصطفاف أمام المكاتب لعدم وجود أراضي فارغة مجاورة، ما أدى لحدوث ازدحامات مرورية، استوجبت على صاحب الترخيص توفير ساحة وقوف ومبيت وصيانة يومية للسيارات، والقرار الجديد سيتيح للمستثمر ان تكون ساحة الوقوف للسيارات ضمن حدود المحافظة المرخص بها المكتب، ما يخفف الازدحامات المرورية أمام تلك المكاتب واستغلال الأراضي الفارغة غير المستغلة ضمن حدود المحافظة، وتخفيف الكلف الاقتصادية المترتبة على المستثمر، ما ينعكس إيجاباً على الإيرادات المالية السنوية للخزينة بتشجيع الاستثمار في مجال نمط سيارات التأجير نتيجة هذه التعديلات والتسهيلات.