أ.د.ساري حمدان يستقبل وفد الاتحاد العربي للثقافة الرياضية

وطنا اليوم:استقبل الاستاذ الدكتور ساري حمدان نائب سمو رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية / رئيس جامعة عمان الأهلية عصر أمس الثلاثاء 16-7-2024 وفد الاتحاد العربي للثقافة الرياضية برئاسة رئيس مجلس الأمناء – نائب رئيس اللجنة الأولمبية القطرية سعادة السيد محمد يوسف المانع، والدكتور ابراهيم القناص عضو مجلس الأمناء – عضو مجلس الشورى السعودي والسيد حسن مسعود رئيس الجمعية الأردنية للثقافة الرياضية – عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد العربي.

وتم خلال اللقاء الذي جرى في جامعة عمان الأهلية بحث سبل التعاون المشترك بين الجامعة والاتحاد العربي للثقافة الرياضية وبما يسهم في تعزيز ونشر مفهوم الثقافة الرياضية بالتوازي مع ما تشهده الرياضة من تطور ملحوظ وأهمية بالغة لكل فئات المجتمع.

ورحب الدكتور ساري حمدان بالوفد، مؤكدا ان ابواب الجامعة مفتوحة دائما نحو التعاون والعمل وتبادل الخبرات بما يساعد على تعزيز مسيرة الاتحاد العربي للثقافة الرياضية وبرامجه الهادفة نحو التوعية الثقافية والبدنية والصحية، مشيرا الى ان الجامعة تولي الرياضة والرياضيين اهتمام كبير وتوفر لهم ميزات خاصة.

بدوره أثنى المانع على الدور الكبير الذي تقوم به جامعة عمان الأهلية في نشر العلم والمعرفة وتخريج طلاب وطالبات بكفاءة عالية، وهذا بحد ذاته مساهمة مباشرة في المشهد الثقافي الأردني والعربي.

وقال المانع “نعتز ونفتخر بزيارة هذا الصرح العلمي الكبير.. ما شاهدناه على أرض الواقع يبرهن على ان التعليم الجامعي في الأردن يسير بالطريق الصحيح وعمان الأهلية نموذج على ذلك وتستحق الإشادة والتقدير”.

من جانبه أكد حسن مسعود رئيس الجمعية الأردنية للثقافة الرياضية على أهمية مثل هذه الزيارات، حيث ان الجمعية الأردنية للثقافة الرياضية تسعى للانفتاح على جميع الجهات ذات الصلة والاختصاص لنشر ودعم مسيرة الحركة الثقافية بالأفعال لا بالأقوال، مشيرا الى ان الجمعية بعد استضافة إجتماع مجلس أمناء الاتحاد العربي للثقافة الرياضية، تتأهب لإقامة ندوة إعلامية بمشاركة أردنية وعربية واسعة احتفالاُ بالمناسبات الوطنية.