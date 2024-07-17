نتنياهو المنفصل عن الواقع يعطّل التوصل لاتفاق مع حماس بـ مسمار جحا جديد

وطنا اليوم:في ظل الأحاديث الإسرائيلية عن احتمال سفر رئيس الموساد للقاهرة والدوحة، للمشاركة في المداولات مع الوسطاء، تبدو احتمالات الصفقة ضئيلة، بسبب مثابرة رئيس الحكومة نتنياهو على تعطيلها بطرح “مسمار جحا” جديد، كما فعل في مرات سابقة.

على خلفية ذلك، شهدت إسرائيل، أمس، تصعيداً بالمعركة الدائرة على وعي الإسرائيليين، بين من يؤّيد وقف الحرب وإتمام صفقة الآن ويعتبرها مصلحة عليا لإسرائيل، ومن يزعم أنها خطيرة عليها، فيرفضها ويعطّلها، ويهدّد بتفكيك الحكومة بحال تمّت.

محلل إسرائيلي: غاية تقرير الجيش عن نجاحه بقتل وإصابة 14 ألفاً من “حماس” التخفيف من شهوة الانتقام، والبحث عن انتصار، أو صورة انتصار، ودفع الإسرائيليين لتأييد صفقة

في مراسم إحياء الذكرى العاشرة لحرب “الجرف الصامد” على غزة، في تموز 2014، عبّر وزير الحرب يوآف غالانت عن موقف المؤسسة الأمنية الراغبة بوقف الحرب الآن، وإحراز صفقة، بقوله إن نافذة فرص محدودة قد فتحت لاستعادة المخطوفين. وقبل ذلك، شدد على “نجاحات” جيش الاحتلال في الحرب من ناحية تدمير قوات المقاومة وقتل آلاف من جنودها، وهذه محاولة لقطع الطريق على نتنياهو، الذي يزعم أن وقف الحرب الآن يعني انتصاراً لـ “حماس”. وهذا هو موقف المؤسسّة الأمنية بكل مركباتها، الراغبة، لعدة عوامل، بوقف الحرب، وتحقيق صفقة. وتعبّر عن ذلك بتصريحات وتلميحات وتسريبات، ومن خلال محلّلين عسكريين وجنرالات في الاحتياط مقربيّن منها.

نقلت وكالة رويترز عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قوله لنظيره الأميركي لويد أوستن إن العمليات العسكرية في غزة أدت إلى تهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى اتفاق.

وقال ان شروط التوصل إلى اتفاق مع حماس قد نضجت لكن نتنياهو يزيد من الصعوبات وإذا لم يتم التوصل إلى صفقة تبادل في غضون أسبوعين فذلك يعني حسم مصير المختطفين

واكد ان نتنياهو يزيد صعوبة التوصل لاتفاق حتى لا يخسر عضوي الائتلاف بن غفير وسموتريتش

وضمن المعركة المحتدمة على وعي الإسرائيليين حول مستقبل الحرب والصفقة، يقول جيش الاحتلال، في الأيام الأخيرة، إن الضغط العسكري ناجع، وحققنا نتائج مهمة، وهذه رسالة للإسرائيليين أن الحرب حقّقت أهدافها، وهذا هو الوقت لوقفها.

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: أنت منفصل عن الواقع، وما يشغلك هو سلامتك الشخصية وراحة ابنك وندعوك إلى التنحي عن منصبك، وأغلبية الشعب تطالب بذلك.

واضاف : لا تسافر إلى واشنطن و”الرهائن” لا يزالون في أنفاق قطاع غزة.

وقبل ذلك، كشف موقع “يديعوت أحرونوت” عن أن الجيش يعترف بنقص بالدبابات والجنود، نتيجة الحرب المستمرة للشهر العاشر، أطول حرب في تاريخ الصراع، وهذه تسريبات متعمّدة تهدف، على ما يبدو، لإيصال رسالة مبطنّة للإسرائيليين مفادها أن الجيش يحتاج لراحة وإنعاش من خلال وقف القتال وعقد صفقة.

صاروخ ياسين يصيب وعي الإسرائيليين

لكن البحث عن الراحة والتقاط الأنفاس جزء فقط من حسابات المؤسسة الأمنية، فهي تخشى أيضاً من استمرار حرب الاستنزاف المكلفة بكل المستويات، مثلما تخشى من اندلاع حرب أخرى خطيرة لا تريدها الآن مع “حزب الله”. يضاف لذلك، ترى المؤسسة الأمنية، كبقية الدولة العميقة، وبخلاف رؤية ائتلاف نتنياهو الحاكم، بأن هناك مصلحة إستراتيجية باستعادة المحتجزين من غزة، وأن هذه ليست مهمة إنسانية فحسب: تعي الدولة العميقة أن موت هؤلاء في الأسر مثله مثل توجيه صاروخ لوعي الإسرائيليين بشكل مباشر، من شأنه زعزعة ثقتهم بغدهم وبأنفسهم. طيلة عقود قالت الصهيونية، ومن بعدها إسرائيل، إن الدولة اليهودية هي الملجأ والمكان الأكثر أمناً لليهود في العالم، وعندما يرون أنهم معرّضَون للخطف من داخل غرف نومهم، ولا يجدون دولة تحميهم وتستعيدهم وتخلّصهم من كابوس الأسر داخل الأنفاق، فإن الرسالة للوعي، خاصة وعي الشباب منهم، خطيرة، وتدفعهم للكفر بالصهيونية، وبالبحث عن أفق جديد في الغرب.

نتنياهو: الضغط العسكري ينبغي أن يتواصل

في ذات مراسم إحياء ذكرى “الجرف الصامد”، كرّر نتنياهو عكس موقف غالانت تماماً، بزعمه ضرورة استمرار الضغط العسكري على “حماس”، والذي يقربها من الانهيار، وهذا تبرير لمواصلة حرب باتت بنظر أوساط إسرائيلية مكلفة ومستنزفة وبلا أفق.

ولتعطيل الصفقة، عاد نتنياهو وشدد على ضرورة سيطرة إسرائيل على محور فيلادلفيا، وعلى محور “نيتساريم”، ومنع الغزيين من العودة لديارهم في شمال القطاع بحرية، وهذا يتنافى مع المقترح المعلن من قبل الرئيس بايدن، في نهاية أيار الماضي، وهو نص إسرائيلي في جوهره، وصادق عليه نتنياهو، ووافقت عليه “حماس” لاحقاً، رغم أنه لا يشمل وقفاً فورياً للحرب.

ويعبّر كاريكاتير “يديعوت أحرونوت”، اليوم، عن “مسمار جحا” الجديد الذي يطرحه نتنياهو لإفشال الصفقة قبل استئناف مداولاتها، حيث يبدو نتنياهو في الرسم سائلاً زوجته سارة: “أقوم بتوضيب حقيبة السفر لواشنطن.. هل نسيت شيئاً؟ وفي خلفية الزوجين نتنياهو تظهر صورة الجنديات المحتجزات في غزة، وخلفها صورة قائد “حماس” إسماعيل هنية، وهذه رسالة بأن نتنياهو نسي المخطوفين.

وكذلك يوجّه رسم كاريكاتير “هآرتس”، اليوم، سهماً ناقداً لفضح ألاعيب نتنياهو، فيظهره وهو متسلق سطح معبر رفح، فيما يقوم غالانت بتقديم سلّم له لينزل، لكن نتنياهو يقول: “مازالت هناك مصاعب”.

تهديد بتفكيك الحكومة

وتعتقد بعض أوساط معارِضة في إسرائيل أن نتنياهو، ونتيجة الضغوط الخارجية والداخلية، بات يميل لإتمام صفقة، لكنه يخشى من “مغامرة سياسية”، ومن سقوط حكومته، كما قال الوزير المستقيل بيني غانتس ورئيس المعارضة يائير لبيد.

وفي هذا المضمار، يعبّر المعلق عاموس هارئيل عن قناعة أوساط إسرائيلية واسعة ترى أن نتنياهو يتعرّض لضغوط اليمين ويرفض وقف الحرب، ويرفض تشكيل لجنة تحقيق، ويتهرب من صفقة.

وكانت الوزيرة المستوطنة المتطرفة أوريت ستروك (الصهيونية الدينية) قد هدّدت بتفكيك الحكومة، بحال الانسحاب من محوري فيلادلفيا ونتساريم، وهي بذلك تعكس موقف حزبها وحزب بن غفير.

صعّدت عائلات المحتجزين حملتها بنشر صورة جنديات محتجزات داخل غرفة في غزة، وهن جريحات وخائفات، في محاولة لزعزعة الحكومة، واستدرار تعاطف الإسرائيليين

يشار، في هذا السياق، إلى أن هناك مداولات بين إسرائيل ومصر لصياغة تدابير أمنية تتيح الانسحاب الإسرائيلي من فيلادلفيا، وفق ما قالته إذاعة جيش الاحتلال اليوم الأربعاء، فيما قالت صحيفة “واشنطن بوست”، اليوم، إن هناك اتفاقاً أمريكياً إسرائيلياً بنقل السيطرة الأمنية داخل القطاع لجهة أوروبية بمشاركة السلطة الفلسطينية.

بلادة الإحساس وجلد الفيل

وتدرك عائلات المحتجزين بتجربتها الطويلة المرّة أن نتنياهو غير معني بالصفقة، وإنه يماطل حتى صعود ترامب، ولذا صعدت، أمس، مساعيها لكسب الشارع ضمن المعركة على وعي الإسرائيليين، فبادرت، للمرة الأولى في هذا التوقيت الآن، لنشر صورة جنديات محتجزات داخل غرفة في غزة، وهن جريحات وخائفات، في محاولة لزعزعة الحكومة، واستدرار تعاطف الإسرائيليين، مدركة أن الوزراء يمتلكون جلداً أسمك من جلد الفيل، ولا يكترثون لأوجاعها.

وعلى هذه الخلفية، توجّه المعلقة السياسية البارزة في “يديعوت أحرونوت” سيما كادمون انتقادات لحكومة الاحتلال، بقولها إنها تمتاز ببلادة إحساس بهيمية. وتضيف: “يمكن فهم لماذا امتنعت عائلات الجنديات المراقبات عن نشر صورتهن في الأسر في البدايات، وما لا يمكن فهمه كيف وصلت هذه العائلات للحالة اليائسة، حيث تضطر لنشر الصورة المدهشة الصادمة، على أمل أن تحرك وتدفع نحو صفقة تستعيدهن”.

ويبدو أن كل ذلك لا يغيّر موقف نتنياهو الباحث عن البقاء في التاريخ وفي سدة الحكم وخارج السجن بسبب تهم فساد خطيرة، إلا إذ ا شعر أن حكومته منهارة حتماً، فعندها سيوافق على إتمام صفقة، أو صفقة جزئية يطبّق فيها المرحلة الأولى، ليعاود الحرب عل غزة بعد شهرين.