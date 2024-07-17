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التربية تلغي تعميما بحظر العمل خارج أوقات الدوام الرسمي

منذ 22 ثانية
التربية تلغي تعميما بحظر العمل خارج أوقات الدوام الرسمي

وطنا اليوم:أصدرت وزارة التربية والتعليم اليوم الأربعاء، تعميما بإلغاء بلاغ أصدرته يوم أمس بشأن حظر العمل للموظف خارج أوقات الدوام الرسمي وتحت طائلة المسؤولية التأديبية.
وأكدت الوزارة أن إلغاء البلاغ السابق يأتي في ضوء تكليف لجنة وزارية لدراسة موضوع العمل خارج أوقات الدوام الرسمي للموظف الحكومي.


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