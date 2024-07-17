دمج تقنية بلوك تشين مع نظام “سند” لتوفير سجل رقمي لامركزي

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالتعاون مع شركة أردنية متخصصة في تكنولوجيا البلوك تشين “blockchain” عن تطوير تقنية وشبكة “بلوك تشين” وطنية جديدة باسم “MODEE DLT”.

وأكدت الوزارة أن تقنية وشبكة MODEE DLT من التقنيات الجوهرية التي ستدعم التحول الرقمي في المملكة، حيث تم دمجها مع نظام “سند” لتوفير سجل رقمي لامركزي يمكن التحقق منه لجميع معاملات سند، كما سيتم استخدام هذه التكنولوجيا في العديد من القطاعات الحكومية لتعزيز الثقة الرقمية وتسهيل التكامل الموثوق للخدمات الحكومية الإلكترونية، مما يجعلها أكثر شفافية وكفاءة وتنافسية على الصعيدين المحلي والدولي.

وأوضحت الوزارة أن تطوير واستخدام تكنولوجيا “البلوك تشين” في القطاع الحكومي في الأردن يعد إنجازا كبيرا يتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي الأردنية (2021-2025) وهو ما يعكس التزام الحكومة بتطوير بنيتها التحتية الرقمية وتعزيز قدراتها التكنولوجية، حيث تتمتع تقنية “البلوك تشين” بالدقة والحماية والسرية التامة لبيانات العمليات والمستخدمين بها من أجل الخصوصية، ولا تقع تحت تحكم أو سيطرة أي جهة أو سلطة محددة بسبب اللامركزية التي تتمتع بها “البلوك تشين” والتي لا تقبل أي تعديل بها حرصا على الأمان والشفافية.

“البلوك تشين” Blockchain هو مجموعة من البيانات للنقل والتخزين على وسائل التخزين ويسمى أيضا “سجل مادي” Physical record وهو تسلسل من البايت أو البت يوجد بها مجموعة من السجلات المتسلسلة. وهو تكنولوجيا رقمية تقوم على قاعدة بيانات سحابية ضخمة يستطيع الأشخاص من خلالها إنجاز المعاملات ونقل الأموال باستخدام شبكة من الحواسيب اللامركزية. وتعرف باللغة العربية على أنّها “سلسلة الكتل” وهي البيانات التي تم تخزينها والحفاظ عليها من خلال شبكة لامركزية من أجهزة الحاسوب، يمكن تطبيق تقنية “بلوك تشين” كنظام بديل لفكرة الإنترنت بصورة عامة ومن خلال تكنولوجيا “بلوك تشين” يمكن بناء تطبيقات تؤدي إلى مهمة كتطبيقات الهواتف الذكية أو برامج الكمبيوتر، وهناك نوعان من “البلوك تشين” عام وخاص.