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خلافات بين نتنياهو وقادة الأمن بسبب صفقة التبادل

منذ 9 ثواني
خلافات بين نتنياهو وقادة الأمن بسبب صفقة التبادل

وطنا اليوم_ذكرت القناة الـ13 العبرية أن هناك خلافات وتبادل اتهامات بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقادة المنظومة الأمنية حول صفقة التبادل.

 

القناة قالت ان نتنياهو اتهم قادة المؤسسة الأمنية بفرض مقترح بايدن عليه.

 

وقال مسؤول أمني رفيع إن وضع الصفقة قاتم ونتنياهو وضع شروطا لا يمكن لحماس قبولها.

 

وبحسب المسؤول ، فمن الشروط التي وضعها نتنياهو وُجود الجيش على محور نتساريم لمنع مرور المسلحين.

 

وأوضح ان أحد أسباب عدم اتخاذ إسرائيل قرار حول اليوم التالي للحرب هو عدم قبول نتنياهو بالخطة التي وضعها غالانت.

 

وقال ان خطة غالانت لليوم التالي للحرب ليست بعيدة عن خطة نتنياهو نفسه، لكن الرفض لأسباب شخصية فقط.


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