الميثاق الوطني يدعو الحكومة لبناء التشريعات قبل إقرارها على دراسات علمية مسبقة 

وطنا اليوم_ دعا حزب الميثاق الوطني الحكومة إلى بناء التشريعات من قوانين وأنظمة وتعليمات على دراسات علمية وميدانية معمقة يتم إعدادها مسبقا قبل أن تُقر من قِبل مجلس الوزراء بصيغتها الأولية.

وأضاف الميثاق الوطني في بيان صادر عنه عقب الاجتماع الذي عقده المكتب السياسي للحزب برئاسة أمينه العام الدكتور محمد حسين المومني أن الحزب لاحظ وجود جدلا لدى الرأي العام بعد إقرار بعض التشريعات خاصة فيما يتعلق بالأنظمة والتعليمات ما يعني غياب عدم بناء تلك التشريعات قبل اقرار الأسباب الموجبة من قبل الحكومة على معايير ودراسات علمية موثقة.

كما أكد الميثاق الوطني أن الاستقرار التشريعي بات اليوم مطلبا مؤسسيا لدى القطاعين العام والخاص، ويخلق قوة للتشريع، فضلا عن أنه يُعد مطلبا لدى المستثمر لخلق بيئة استثمارية جاذبة، بما ينعكس على المواطن الاردني لتحقيق طموحاته التي نصبوا اليها.