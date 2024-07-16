عشرات الشهداء في مجزرتين جديدتين بحق نازحين في غزة

وطنا اليوم:واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة، بعد أن استهدفت مدرستين تؤويان نازحين في مخيم النصيرات (وسط)، ومنطقة المواصي في خان يونس (جنوب)، في حين دعت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لحماية كل مرافق الأمم المتحدة، في أعقاب استهداف 5 مدارس تابعة لها في غضون 10 أيام.

وأفاد مصدر باستشهاد 20 شخصا، بينهم نساء وأطفال، وإصابة العشرات في غارة إسرائيلية على مدرسة تابعة لوكالة الأونروا بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقد نُقل المصابون وجثامين الشهداء إلى مستشفى العودة في النصيرات ومستشفى شهداء الأقصى بدير البلح.

وزعم جيش الاحتلال أنه مقاتلاته قصفت مدرسة تابعة للأونروا في النصيرات بعد أن تم رصد مسلحين يعملون بداخلها.

كما استُشهد 17 فلسطينيا وأُصيب العشرات في غارة استهدفت منطقة العطار المكتظة بالنازحين غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، وقال مراسل الجزيرة إن من بين الشهداء والمصابين نساء وأطفال.

وكان المصدر قد أفاد باستشهاد 4 وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس، كما استُشهد عدد من الفلسطينيين وأُصيب آخرون، بينهم أطفال بقصف إسرائيلي استهدف دوار الشيخ زايد شمال قطاع غزة.

من جهته، أفاد مدير المستشفى الإندونيسي بوصول جثامين 4 شهداء و5 مصابين إلى المستشفى إثر هذا القصف.

وفي سياق متصل، شنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على محيط أبراج الأسرى غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، في حين جددت المدفعية الإسرائيلية قصفها للمناطق الشمالية للمخيم وللأحياء الجنوبية بمدينة غزة.

وقال إن الغارات استهدفت منازل في مخيمات النصيرات والبريج والمغازي وبلدة الزوايدة، وكان من بين الشهداء نساء وأطفال.

بدوره، قال الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمد بصل، إن استهداف مراكز الإيواء ومنازل المواطنين بات سيناريو متكرر يوميا لافتا إلى أنه من الملاحظ أن القصف يكون في الفترة ما بين الساعة الواحدة ظهرا وحتى العصر.

وأضاف بصل أن الاحتلال لا يتوقف عن جرائمه بحق المدنيين الأبرياء بسبب صمت العالم، وأن ما يقوم به دليل واضح بأنه لا خطوط حمراء لديه، حيث يستهدف كل شيء دون أي استثناء.