توقيع اتفاقية بين البنك الأردني الكويتي ومؤسسة الحسين للسرطان

وطنا اليوم:وقّع البنك الأردني الكويتي ممثل بالرئيس التنفيذي السيد هيثم البطيخي اتفاقية شراكة استراتيجية مع مؤسسة الحسين للسرطان، ممثلة بالمدير العام للمؤسسة السيدة نسرين قطامش، تتضمن التبرع لقسم التنظير في مبنى الملك عبدالله الثانيالذي يتم إنشاؤه في محافظة العقبة، وسيتم تسمية قاعة الانتظار بالقسم باسم البنك الأردني الكويتي.

كما وقّع البنك اتفاقية تجديد صندوق المنحالدراسية للسنة الثالثة على التواليوالذي تم تأسيسه باسم البنك عام 2022، وتخصيصه لبرنامج المِنح الدراسية التابع للمؤسسة، بهدف تغطية تكاليف التعليم الجامعي لطلبة الثانوية العامة (التوجيهي) ممّن يتلقون العلاج في مركز الحسين للسرطان والذين يحتاجون إلى دعم مادي ليتمكنوا من متابعة دراستهم الجامعية أو تدريبهم المهني، وذلك من منطلق المسؤولية المجتمعية للبنك، بهدف تعزيز الرعاية الصحية، ودعم الكفاح ضد السرطان.

وقد أعرب السيد هيثم البطيخي الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي عنحرصهعلى إدامةالتعاون مع مركز الحسين للسرطان الذي يعد مركزاً طبياً وطنياً متقدماً في مستوى الخدمات النوعية التي يقدمها للمرضى، مؤكداَ أن دعم البنك لإنشاء صندوق المنح الجامعية لمرضى المركز يندرج ضمن إطار الرسالة النبيلة التي ينتهجها البنك ضمن استراتيجيته ومسؤوليته الاجتماعية في إسناد جهود تعزيز التنمية المستدامة في كافة محافظات المملكة.

وأشار الى أن البنك يضع في مقدمة أولوياته التركيز على دعم الجهود الرامية الى تحقيق التقدم والنهضة في قطاعي الصحة والتعليم باعتبار ان هذين القطاعين يعدان محوران مهمان في الوصول الى التنمية في مفهومها الشمولي معرباَ عن اعتزازه بتمتين الشراكة مع مركز الحسين للسرطان بما يخدم فئة من أبناء الوطن ممن ابتلاهم الله بهذا المرض.

ومن جانبها، أعربت السيدة نسرين قطامش عن تقديرها العميق لدور البنك الأردني الكويتي في دعم مبادرات وبرامج المؤسسة، مشيرة إلى أن هذه الشراكة ستسهم في تعزيز الخدمات الطبية المقدمة لمرضى السرطان، بالإضافة إلى توفير الرعاية الشمولية للمرضى بما يتضمن الجانب النفسي والأكاديمي.

ويأتي هذا التعاون في سياق الجهود المبذولة لتعزيز الرعاية الصحية في الأردن وتحقيق التنمية المستدامة عبر الشراكات الاستراتيجية مع القطاعين العام والخاص.