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4 قتلى بإطلاق نار بمحيط مسجد في منطقة الوادي الكبير بمسقط

منذ ساعة واحدة
4 قتلى بإطلاق نار بمحيط مسجد في منطقة الوادي الكبير بمسقط

وطنا اليوم:قالت شرطة سلطنة عمان في بيان فجر اليوم الثلاثاء، إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب عدد آخر في إطلاق نار في محيط مسجد بمنطقة الوادي الكبير.
وأفادت في بيان مقتضب نشرته على منصة “إكس”: “تعاملت شرطة عمان السلطانية مع حادثة إطلاق نار في محيط أحد المساجد بمنطقة الوادي الكبير أسفر عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة عدد آخر حسب المعلومات الأولية”.
وأضافت أنها اتخذت كافة التدابير والاجراءات الأمنية للتعامل مع الموقف.
وأكدت الشرطة أنها “تستكمل إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق”، معربة عن خالص التعازي لأسر المتوفين متمنية الشفاء للمصابين.
وفي وقت سابق، أفاد مصدر بوقوع حادثة إطلاق نار قرب مسجد الإمام علي في منطقة الوادي الكبير بولاية مطرح.
وذكر أن الحضور في المسجد كان من الجالية الباكستانية.
وتداول مدونون ونشطاء مقاطع فيديو تظهر لحظة الهجوم.


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