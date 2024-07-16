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الحوثيون يعلنون استهداف 3 سفن في البحرين الأحمر والمتوسط

منذ 18 ثانية
الحوثيون يعلنون استهداف 3 سفن في البحرين الأحمر والمتوسط

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، مساء الاثنين، استهدافها ثلاث سفن في البحرين الأحمر والمتوسط بواسطة صواريخ ومسيَّرات وزوارق، بسبب ما وصفته بانتهاك الشركات المالكة للسفن حظر الوصول إلى “موانئ فلسطين المحتلة”، في إشارة إلى الموانئ الإسرائيلية.

 

وفقًا للبيان الصادر عن المتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع، تم استهداف السفينة “BENTLEY I” في البحر الأحمر بزوارق وطائرات مسيَّرة وصواريخ باليستية.

وأضاف البيان أن العملية الثانية استهدفت السفينة النفطية “CHIOS Lion” في البحر الأحمر بواسطة زورق مسيَّر، وأسفرت عن إصابة دقيقة ومباشرة.

 

وأشار سريع إلى أن العملية الثالثة نُفذت بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية العراقية في البحر المتوسط، واستهدفت السفينة “Olvia”، محققة هدفها بنجاح.

 

وأكد البيان أن الهجمات جاءت ردًّا على انتهاك هذه الشركات المالكة قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، دون الكشف عن جنسيات هذه الشركات.


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