الجبور يتفقد المرافق الشبابية والرياضية في معان

وطنا اليوم– تفقد أمين عام وزارة الشباب، الدكتور حسين الجبور، اليوم الإثنين، عددًا من المرافق الشبابية والرياضية في محافظة معان، بحضور رئيس مجلس المحافظة محمود نعيمات ومدير شباب معان الدكتور عاطف الحمايدة.

وألتقى الجبور، خلال الزيارة، بمحافظ معان الدكتور فيصل المساعيد، وأكدا أهمية دعم القطاع الشبابي في المحافظة ومتابعة القضايا ذات الأولوية.

وأفتتح الجبور في جامعة الحسين بن طلال، بحضور رئيس الجامعة الدكتور عاطف الخرابشة، فعاليات دورة تأهيل القيادة النسوية و بمشاركة 30 شابة من شابات البادية الجنوبية الأردنية العاملات في الجمعيات التعاونية والخيرية والناشطات في المجتمع، ضمن الفئة العمرية من 18-45 سنة.

وأشاد بأهمية التعاون المشترك بين وزارة الشباب والصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية ضمن إتفاقية الشراكة بين الجانبين في إقامة البرامج المتنوعة التي تستهدف الشباب والمرأة، لتمكينهم من لعب أدوار قيادية، والمشاركة الفاعلة في نهضة وتطوير المجتمع على الصعيد المهني والشخصي.

وأكد الجبور أن هذه الدورة تأتي إستكمالاً لعدد من الدورات التي تعقدها الوزارة بهدف دعم وتمكين المرأة الأردنية.

وواصل الجبور جولته بإختتام فعاليات معسكر الإرشاد الوظيفي (إناث) في معهد التدريب المهني المقام ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء لعام 2024 تحت شعار: “اليوبيل الفضي 25 عامًا من العطاء والإنجاز”، بحضور مدير المعهد، الدكتور إيهاب العقايلة.

وأعربت المشاركات عن سعادتهن بإهتمام وزارة الشباب بتنظيم هذه البرامج التي تساعدهن على إكتشاف ذواتهن وتوفر لهن فرصًا للتشبيك.

وحث الجبور المشاركات على الإهتمام بتعلم المهن لما لها من أهمية كبيرة في صقل قدراتهن.

وأختتم الجبور جولته التفقدية بزيارة مجمع الأميرة هيا الرياضي، ومديرية شباب معان، وصالة الفرذخ الرياضية، ومركز شباب بسطة، وملعب نادي روضة الأمير راشد.

وأستمع هناك لإحتياجات هذه المرافق وأوعز لمدير شباب المحافظة بإجراء التحديثات والصيانة اللازمة، مؤكدًا حرص الوزارة على رفع كفاءة هذه المرافق لخدمة الشباب في المحافظة.