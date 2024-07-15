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الملك يؤكد لرئيس وزراء بريطانيا ضرورة حشد دعم دولي لوقف دائم لإطلاق النار بغزة

منذ 52 ثانية
الملك يؤكد لرئيس وزراء بريطانيا ضرورة حشد دعم دولي لوقف دائم لإطلاق النار بغزة

وطنا اليوم:تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر، أكد خلاله عمق الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الأردن والمملكة المتحدة.
وهنأ جلالته، رئيس الوزراء البريطاني بتوليه منصبه، مؤكدا الحرص على تعزيز التعاون بما يخدم مصلحة الشعبين ويعزز أمن واستقرار المنطقة.
كما شدد جلالة الملك على ضرورة حشد الدعم الدولي للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، ومضاعفة المساعدات الإغاثية للقطاع وإيصالها بكل الطرق الممكنة.
وحذر جلالته من خطورة توسع دائرة الصراع بالإقليم، مشددا على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.


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