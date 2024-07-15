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نائب الملك يؤكد ضرورة تطوير أنظمة استجابة للحوادث السيبرانية الطارئة

منذ ساعة واحدة
نائب الملك يؤكد ضرورة تطوير أنظمة استجابة للحوادث السيبرانية الطارئة

وطنا اليوم:اطلع نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على تقدم سير عمل البرنامج الوطني للأمن السيبراني.
وأكد سموه خلال الاجتماع مع المسؤولين المعنيين، ضرورة تطوير أنظمة استجابة للحوادث السيبرانية الطارئة، خصوصا للقطاعات الحرجة والمهمة، ودعم المشاريع والتعاملات الرقمية للتسهيل على المواطنين.


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