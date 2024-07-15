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خطة لاستبدال عدادات المياه القديمة في العاصمة عمان

منذ 23 ثانية
خطة لاستبدال عدادات المياه القديمة في العاصمة عمان

وطنا اليوم:كشف مساعد المدير التنفيذي في شركة مياهنا محمد الخرابشة أنه يجري استبدال أكثر من 300 ألف عداد مياه من أصل 820 ألف عداد في العاصمة عمان، وذلك وفق خطة استبدال عدادات المياه التي تجاوز عمرها 5 سنوات أو زادت قراءاتها على 3 آلاف م3.
وبين الخرابشة أنه يوجد تحت إشراف الشركة مليون ومئة ألف عداد مياه في محافظات الزرقاء وعمان ومادبا والبلقاء.
وشدد الخرابشة على أن تجاوز عمر العداد 5 سنوات لا يفقده أبدا عناصر الدقة، وأن ذلك لن يؤثر على قيمة فاتورة المياه بشكل قطعي، وإنما تأتي خطة الاستبدال لأن الشركة تلتزم بتطبيق أقصى درجات الدقة والمواصفة المثالية والعالمية وحفظا لحقوق المواطن.


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