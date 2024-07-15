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بوريل: ندعم الأردن في برامجه المختلفة لمكافحة الإرهاب

منذ دقيقة واحدة
بوريل: ندعم الأردن في برامجه المختلفة لمكافحة الإرهاب

وطنا اليوم:قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي يدعم الأردن في برامجه المختلفة لمكافحة الإرهاب.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك للصفدي والممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل والمفوض الأوروبي لسياسية التوسع والجوار أوليفير فارهيلي، على هامش الاجتماع الـ 15 لمجلس الشراكة الأردني الأوروبي في بروكسل، الاثنين.
وأضاف برويل أنه يتم مناقشة التعاون الثنائي مع الأردن، والرغبة بتحسين هذه العلاقات في مجالات الأمن والمجالات السياسية وأيضا الاقتصادية والتجارية.
وثمن جهود الأردن في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وأكد تبني الاتحاد الأوروبي دعوة لإدانة الهجوم على قوافل المساعدات الأردنية إلى قطاع غزة.
وقال “نرفض وصف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بمنظمة إرهابية.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سيشارك في مراقبة الانتخابات النيابية المقبلة التي ستجرى في شهر أيلول.


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