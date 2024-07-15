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الصفدي : الأردن دائما في قلب الأزمات الإقليمية ما أثر بشكل كبير عليه

منذ 23 ثانية
الصفدي : الأردن دائما في قلب الأزمات الإقليمية ما أثر بشكل كبير عليه

وطنا اليوم:أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، على أهمية الشراكة بين الأردن والإتحاد الأوروبي على مختلف الأصعدة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك للصفدي والممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل والمفوض الأوروبي لسياسية التوسع والجوار أوليفير فارهيلي، على هامش الاجتماع الـ 15 لمجلس الشراكة الأردني الأوروبي في بروكسل، الاثنين.
وأوضح الصفدي، أنه تمت مناقشة الدعم الأوروبي للأردن، ودعم التنمية الاقتصادية في المملكة، مقدما شكره للاتحاد الأوروبي في دعم الإصلاحات الاقتصادية.
وتابع “لقد مضى 22 عاما على هذه شراكة الأردن والإتحاد الأوروبي، 22 عاما تغلبها الثقة والعمل الجيد وليس فقط لدعم العلاقات الأوربية الأردنية ولكن أيضا للمساهمة بالهدف الإجمالي وهو إحلال السلام والاستقرار في منطقتنا”.
وأضاف أن “الأردن دائما في قلب الأزمات الإقليمية ما أثر بشكل كبير عليه اقتصاديا”.
وشدد الصفدي، أن الأردن ملتزم بتوفير حياة لائقة للاجئين لكنه لن يغفل عن ضرورة عودتهم إلى بلدانهم، لافتا إلى أن أي انخفاض في دعم اللاجئين سينعكس على قدرة الأردن على تقديم الحياة التي يستحقها اللاجئون.
وفيما يتعلق بالحرب على غزة، قال الصفدي، إن الحرب على غزة استمرت لوقت أطول مما ينبغي وعلينا أن نعمل على وقفها.


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