وحدة أمن الملاعب: الأبواب مفتوحة لملاحظات الأندية والجماهير

وطنا اليوم:أكد مدير وحدة أمن الملاعب، العقيد فادي أبو خيط، أن أبواب الوحدة ستظل مفتوحة للجميع، سواء كانوا من الأندية أو الجماهير، لاستقبال أي ملاحظات أو شكاوى تتعلق بسير إجراءات التعامل مع الجماهير خلال الموسم الكروي الحالي 2024-2025.

وجاءت تصريحات أبو خيط خلال زيارة قام بها إلى نادي الوحدات برفقة مساعده العقيد ميلاد وريكات والوفد المرافق له.

وأوضح أن المسؤولية مشتركة بين الجميع لضمان إنجاح الموسم الكروي، مشدداً على أن الهدف الرئيسي هو التقدم والتطور.

وتحدث أبو خيط عن الزيارات السابقة التي قامت بها الوحدة إلى اتحاد الكرة وأندية المحترفين، مؤكداً أنه سيأخذ بعين الاعتبار كافة الملاحظات التي تم رصدها خلال تلك الزيارات، بهدف تحسين تجربة الجماهير في دخول وخروج المدن الرياضية.

من جهته، أثنى د. بشار حوامدة، رئيس الهيئة الإدارية لنادي الوحدات، على الزيارة التي قام بها مدير وحدة أمن الملاعب، معتبراً أن مثل هذه الزيارات تأتي من باب المكاشفة والمصارحة، وتسعى لتذليل العقبات التي قد تعيق مسيرة الأندية والجماهير خلال الموسم الكروي.

وأضاف حوامدة: “نادي الوحدات بهيئته الإدارية وجماهيره يرتبطون بعلاقة وثيقة مع الأخوة في مديرية الدرك، وهذا يعزز مبدأ الشفافية في التعامل مع الجميع، ويفخر بوحدة أمن الملاعب والأجهزة الأمنية الأردنية. الأهم هو تطبيق معايير الأمن والسلامة لضمان سلامة الجماهير”.

كما تطرق حوامدة إلى العديد من المشاكل التي واجهت جماهير الوحدات خلال الموسم الماضي، مشدداً على ضرورة اتخاذ خطوات رادعة ضد أي شخص يقوم بأعمال تسيء للأندية والجماهير، للحد من ظاهرة الشغب اللفظي.