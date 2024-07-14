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الفايز والتهتموني يبحثان التعاون لتعزيز عمل الخطوط الملاحية في العقبة

منذ ساعة واحدة
الفايز والتهتموني يبحثان التعاون لتعزيز عمل الخطوط الملاحية في العقبة

وطنا اليوم:بحث رئيس مجلس مفوضي منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز ووزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني إمكانية خفض كلف الامدادات والتزويد الواردة عبر ميناء العقبة في ظل تداعيات اغلاق مضيق باب المندب.
واكد الفايز والتهتموني خلال لقائهما الاحد في وزارة النقل ممثلين عن نقابة وكلاء ملاحة الأردن وشركة ميناء حاويات العقبة ضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات والحوافز لخطوط الملاحة بهدف توفير بيئة تجارية جاذبة لشركات الشحن وتعزيز تنافسية الميناء وتخفيف العبء المالي على تلك الشركات والمواطنين في ظل الظروف الحالية في المنطقة.
وقالت التهتموني ان كلف الشحن البحري للحاويات وصلت الى مستويات مرتفعة بسبب تداعيات باب المندب والظروف الملمة بالمنطقة مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات مشتركة سريعة لتخيض كلف الامداد والتزويد حتى لا ترتفع الأسعار على المواطنين.
ومن جهته بين الفايز ان “العقبة الخاصة” باشرت بتوفير ساحات إضافية مناسبة لتخزين الحاويات الواردة تكون بكلف تخزينية معقولة لتعزيز عمل شركات الشحن البحري والحد من ارتفاع الكلف التشغيلية عليها.
واقترح الفايز والتهتموني عقد اجتماع في وقت لاحق الأسبوع الجاري يضم جميع الأطراف من وزارة النقل وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ونقابة وكلاء ملاحة الأردن وشركة ميناء حاويات العقبة والجمارك وشركات التخليص واطراف أخرى ذات علاقة لبحث الحلول والتوصل الى صيغة نهائية تنفيذية لحوافز تسهم بخفض الكلف بشكل ملموس.
وحضر الاجتماع مدير عام نقابة وكلاء ملاحة الأردن محمد الدلابيح وعدد من أعضاء النقابة ومدير عام شركة ميناء حاويات العقبة هارالد نيجوف.


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