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الطريق للبرلمان المرأة الأردنية فرصة وتمكين

منذ 5 ثواني
الطريق للبرلمان المرأة الأردنية فرصة وتمكين

وطنا اليوم:أقامت مجلة مال وأعمال تقييم ندوة سياسية بعنوان الطريق للبرلمان المرأة الأردنية فرصة وتمكين، وذلك بمشاركة نخبة من مرشحات إلى مجلس النواب القادم، وبحضور سعادة الدكتورة دينا العوران وبحضور مرشحات من مختلف الدوائر الانتخابية .

حيث شاركت الدكتورة ميسون الخوالدة والسيدة إيمان شاهين عن الدائرة الإنتخابية الثالثة عمان، والسيدة تمام العجالين والسيدة أفراح الحويان عن الدائرة الانتخابية الأولى عمان، والسيدة شفا المقابلة عن الدائرة الإنتخابية في محافظة جرش، والسيدة بديعة عتمة كمشاركة عن الاحزاب، والسيدة هناء بطاينة عن الدائرة الإنتخابية  الاولى لـ محافظة إربد.

وتم إختيار الأسماء التالية بوصفهن الأسماء الأقوى ضمن دوائرهم الإنتخابية والأقرب إلى الوصول لقبة البرلمان بحسب استطلاعات رأي.

وتحدثت المرشحات عن برامجهن الإنتخابية إضافة إلى الحديث عن إحتياجات مناطقهم الإنتخابية والفرصة الذهبية التي قدمها لهن قانون الإنتخاب الجديد.


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