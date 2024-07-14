الملك يستنكر محاولة اغتيال ترامب ويدين العنف السياسي

وطنا اليوم:أعرب جلالة الملك عبدالله الثاني عن شعوره بصدمة وغضب شديدين بسبب محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال تجمع سياسي.

وكتب جلالته عبر منصة “إكس”، مساء اليوم الأحد، “أشعر بصدمة وغضب شديدين بسبب المحاولة الشنيعة لاغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال تجمع سياسي. والأردن يدين هذا الهجوم الشرس وجميع أنواع العنف السياسي”.